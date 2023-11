Ecco quali sono le location di I cento passi, il film che racconta la storia dell’attivista contro la mafia Peppino Impastato.

Tra i vari film che raccontano storie di lotta alla mafia c’è anche I cento passi, il cui protagonista è Peppino Impastato, attivista ucciso per ordine del boss Gaetano Badalamenti il 9 maggio del 1978, dopo che per anni aveva denunciato le attività criminali nel suo paese, Cinisi, e non solo. Vediamo ora quali sono le location de I cento passi.

I cento passi: le location del film

Per girare I cento passi il regista Marco Tullio Giordana ha scelto di recarsi nei veri luoghi in cui ha vissuto e operato Peppino Impastato, per questo motivo le location del film le possiamo tutte trovare tra Cinisi, Palermo e i comuni limitrofi.

Luigi Lo Cascio

Quella che si vede nel film è la vera casa di Peppino Impastato, che si trova in Corso Umberto 220, al numero 75 dello stesso corso si trova invece l’abitazione del boss Tano Badalamenti, a esattamente cento passi di distanza dalla casa dell’attivista. In via Roma si trova invece il garage dove Peppino Impastato andò ad abitare dopo essere stato cacciato di casa dal padre.

A Terrasini, alto come della provincia di Palermo, si trova invece la casa dove abita Salvo. E sempre a Terrasini c’è anche sono state girate le scene ambientante nella sede di Radio Aut. La strada dove viene ritrovato il corpo di Peppino Impastato si trova invece a Carini.

I cento passi: il cast del film

L’onere e l’onore di interpretare il ruolo di Peppino Impastato in I cento passi è toccato a Luigi Lo Cascio. Luigi Maria Burruano e Lucia Sardo vestono invece i panni dei genitori dell’attivista, Luigi Impastato e Felicia Bartolotta.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, Andrea Tidona, Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ninni Bruschetta e Paola Pace.