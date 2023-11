Ecco chi sono tutti i giornalisti, i commentatori e i telecronisti delle partite di calcio in onda su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video, da alcuni anni ormai, non è solamente una delle principali piattaforma streaming per quel che riguarda i film e le serie TV ma si sta imponendo sempre di più anche per quel che riguarda le dirette sportive. In Italia, per esempio, trasmette alcune partite di Champions League in diretta e in esclusiva: quelle in onda al mercoledì sera, per la precisione. Ma chi sono i telecronisti di Amazon Prime Video? E i commentatori e i giornalisti che presentando le gare e intervistano i protagonisti? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi sono i telecronisti e i commentatori di Amazon Prime Video?

Il telecronista ufficiale di Amazon Prime Video è Sandro Piccinini, volto noto (ma anche voce nota) dello sport targato Mediaset (per molti anni ha infatti condotto Controcampo la domenica sera) ma ha anche spesso fatto la telecronaca delle partite.

SANDRO PICCININI

Al suo fianco ci sono una serie di ex calciatori nel ruolo di commentatori, tra chi fa la seconda voce a chi invece segue e commenta la partita da bordo campo. Tra i commentatori di Amazon Prime Video troviamo Massimo Ambrosini, Julio Cesar, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola, Patrice Evra, Diego Milito.

Per quanta riguarda i giornalisti di Amazon Prime Video, che seguono la partita da bordo campo e intervistano poi i protagonisti, troviamo anche Giulia Mizzoni.

Come vedere le partite su Amazon Prime Video

Per vedere le varie partite di Champions League su Amazon Prime Video è necessario sottoscrivere un abbonamento. Non esiste un abbonamento speciale per la sezione video, ma è sufficiente essere iscritti ad Amazon Prime e si potrà anche godere della sezione Video che offre tantissimi contenuti, tra cui film e serie TV.