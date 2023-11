Ecco dove vedere Elf Me in streaming, è la commedia di Natale con protagonista Lillo nei panni di uno stravagante elfo di Babbo Natale.

Non c’è Natale senza le commedie di Natale. E tra quelle del 2023 una delle più divertente è Elf Me, film diretto dal duo di registi YouNuts (ovvero i romani Niccolò Celaia e Antonio Usbergo) nel quale il protagonista è un elfo aiutante di Babbo Natale di nome Trip che, con l’aiuto della magia, costruisce giocattoli molto particolari per aiutare Elia, un ragazzino vittima di bullismo a scuola, e la sua mamma Ivana, una rivenditrice di giochi a cui gli affari non stanno andando molto bene. Vediamo ora dove vedere Elf Me in streaming.

Dove vedere Elf Me in streaming

A differenza di altre commedie di Natale, Elf Me non lo potrete vedere in qualche cinema. Il film, infatti, è arrivato direttamente in streaming. Dove si può vedere quindi Elf Me in streaming? Su Amazon Prime Video, visto che è un prodotto originale proprio di questa piattaforma on demand. Ricordiamo che per vedere Elf Me e qualsiasi altro contenuto su Amazon Prime Video – che sia un film, una serie TV o un evento sportivo – è necessario sottoscrivere un abbonamento, che può essere sia mensile che annuale.

Lillo Petrolo e Tiziana Etruschi

Ma si può vedere Elf Me in streaming gratis? Un modo, legale, c’è. I nuovi iscritti ad Amazon Prime possono godere di un mese di prova gratuito. In questo lasso di tempo, oltre a poter usufruire di tutti i vantaggi Prime, potranno anche vedere senza costi aggiuntivi Amazon Prime Video. Quindi è possibile vedere Elf Me in streaming gratis sono se non siete già iscritti ad Amazon Prime e usufruite del mese gratuito.

Elf Me: il cast del film

Il protagonista principale di Elf Me, ovvero l’elfo Trip, è Lillo Petrolo. Gli altri grandi protagonisti del film sono Federico Ielapi e Anna Foglietta, che interpretano rispettivamente i panni di Elia e della madre gioccatolaia di quest’ultimo, Ivana. Nel cast del film è poi presente anche Claudio Santamaria nei panni di Ciocca.