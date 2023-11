Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di mercoledì 29 novembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di mercoledì 29 novembre è andata in onda la seconda puntata di Io Canto Generation che con la conduzione di Gerry Scotti ha ottenuto ottimi risultati in termini di share e ascolti. Solito appuntamento poi con Chi l’ha visto? e Fuori dal coro. Su Rai 1 invece è andato in onda un appuntamento speciale con Speciale Porta a Porta: Mafie – Le vittime dedicato, come si intuisce dal titolo, alle vittime di mafia. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti di ieri delle principali reti generaliste.

Sul podio: al primo posto ‘Io Canto Generation’

Al primo posto come anticipato troviamo Io Canto Generation su Canale 5 che alla conduzione di Gerry Scotti ha ottenuto uno share del 20,5% ed è stato seguito da 3.057.000 spettatori. Al secondo posto troviamo Rai 3 con il solito appuntamento con Chi l’ha visto? che ha registrato uno share dell’11,7% con 1.893.000 spettatori. Infine sul podio troviamo lo Speciale Porta a Porta: Mafie – Le vittime in onda su Rai 1 che ha registrato uno share del 6,1% con 966.000 spettatori.

GERRY SCOTTI

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su La 7 l’ultima puntata di Una giornata particolare – Via Rosella: l’attacco e le Fosse Ardeatine che ha ottenuto uno share del 6% con 959.000 spettatori davanti la tv. In onda su Italia 1 il film Operazione 6/12 – Attacco al potere ha registrato uno share del 5,5% con 914.000 spettatori. La nuova fiction Noi siamo Leggenda su Rai 2 ha totalizzato uno share del 4,9% ed è stata la scelta di 810.000 spettatori. Su Rete 4 invece Fuori dal coro ha registrato uno share del 4,8% ed è stato seguito da 665.000 spettatori. In ultime posizioni troviamo poi il quinto live in replica su TV 8 di X Factor che ha registrato uno share del 3,1% e 461.000 spettatori, infine sul Nove Only Fun – Comico Show che ha siglato uno share del 2,2% e 383.000 spettatori.