Ecco dove vedere in streaming Un professore, la fiction di Rai 1 con protagonisti Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas.

Alessandro Gassmann lo abbiamo visto come protagonista di numerose fiction della Rai, tra queste una delle più amate è Un professore, nella quale veste i panni di un insegnante di filosofia in un liceo di Roma nella cui classe è inoltre presente anche il figlio Simone con cui il rapporto è abbastanza conflittuale. La fiction è stata molto apprezzata dal pubblico della Rai, come dimostrano gli ottimi dati di ascolto fatti registrare quando è andata in onda. Vediamo ora dove vedere Un professore in streaming.

Dove vedere Un professore in streaming

Gli episodi della prima stagione di Un professore sono andati in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2021 e nell’autunno del 2023 la serie TV torna sul piccolo schermo con la seconda stagione. Ma dove si può vedere la fiction in streaming e gratis? La risposta a questa domanda è molto semplice: come tutti i contenuti della Rai, anche Un professore può essere visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Alessandro Gassmann

Per vedere i vari episodi basta collegarsi a RaiPlay e cercare nella sezione dedicata alle fiction Un professore. Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma on demand della Rai da qualsiasi dispositivo: al sito tramite computer oppure anche tramite l’App ufficiale che si può scaricare su tablet e smartphone. Ma è ovviamente possibile vedere RaiPlay anche da Smart TV.

Un professore: il cast della serie TV

Come detto in precedenza il protagonista principale di Un professore è Alessandro Gassmann, che veste i panni dell’insegnate di filosofia Dante Balestra. Nel cast della fiction è poi presente anche Nicolas Maupas (star anche di Mare Fuori), che interpreta il figlio Simone.

La protagonista femminile è Claudia Pandolfi. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Daviano Gavino, Christiane Filangeri, Luna Miriam Iansante, Elisa Cocco, Beatrice De Mei, Simone Casanica e Davide Divetta.