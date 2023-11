Ecco dove vedere Squid Game: La Sfida, il reality con concorrenti veri basato sulla celebre serie TV sudcoreana.

Anche chi non l’ha visto ha comunque sentito parlare di Squid Game, d’altronde è stata la serie TV evento del 2021, un vero e proprio successo planetario. Un successo così grande che c’è chi ha deciso di trasformare in realtà la serie TV facendo affrontare a dei veri concorrenti tutte quelle sfide (ovviamente senza l’eliminazione fisica dei concorrenti che non le superano, come invece avviene nella serie TV, ma solo con l’emissione del gioco). Vediamo allora dove vedere Squid Game: La Sfida in streaming.

Dove vedere Squid Game: La Sfida in streaming

La serie TV Squid Game è una produzione originale Netflix ed è proprio su questa piattaforma on demand che si possono vedere tutti i vari episodi. Allo stesso modo, anche il reality Squid Game: La Sfida è disponibile in streaming solamene su Netflix, che ha anche firmato la produzione del reality.

Squid Game

Come è noto, per vedere i vari contenuti disponibili su Netflix, che siano i film, le serie TV o i reality show come appunto Squid Game: La Sfida, è necessario sottoscrivere un abbonamento, il cui costo varia da 5,49 euro al mese a 17,99 euro al mese, a seconda del piano scelto.

E’ possibile anche vedere Squid Game: La Sfida in streaming gratis? La risposta a questa domanda è di conseguenza no, visto che l’unica piattaforma on demand che detiene i diritti per la produzione e la trasmissione delle varie puntate del reality show è proprio Netflix.

Quando esce Squid Game: La Sfida?

Gli episodi di Squid Game: La Sfida sono in totale dieci e sono disponibili su Netflix da mercoledì 22 novembre 2023. A questa prima edizione del reality (che è interamente in lingua inglese) hanno partecipato in totale 456 concorrenti.