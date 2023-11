Ecco dove vedere Una Squadra in streaming, il docufilm sulla vittoria dell’Italia nella Coppa Davis del 1976 in Cile.

A distanza di 47 anni dall’ultima volta, nel 2023 l’Italia è tornata a vincere la Coppa Davis, il più importante torneo a livello di nazionali del tennis. L’altra unica volta in cui la nazionale Azzurra era riuscita in questa impresa era stata nel 1976, in Cile: quella straordinaria edizione della Coppa Davis è raccontata dal docufilm La Squadra, in onda giovedì 30 novembre 2023 su Rai 2. Vediamo ora tutto quello che c’è sapere sul film.

Una Squadra: chi sono i protagonisti?

I quattro tennisti Azzurri che sono stati i grandi protagonisti della Coppa Davis del 1976 e che, di conseguenza, sono i protagonisti di La Squadra sono Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, che furono guidati da una leggenda dello sport italiano come Nicola Pietrangeli.

Adriano Panatta

La Squadra non è solo una storia di sport o tennis, ma anche una stori che si intreccia con la politica, visto che la fianle si giocò a Santiago del Cile: nel 1976 il Cile era sotto la dittatura di Pinochet, che nacque da un colpo di stato che fu agevolato dagli Stati Uniti.

Dove vedere Una Squadra in streaming

Abbiamo detto che il film è trasmesso su Rai 2 in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa, giovedì 30 novembre 2023. Ma dove si può vedere La Squadra in streaming? Per chi non avesse la possibilità di vederlo direttamente in Tv, c’è la possibilità di vedere La Squadra in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai.

Così come qualsiasi altro contenuto della piattaforma streaming, anche Una Squadra è possibile vederlo in qualsiasi altro momento su RaiPlay. Dalla piattaforma streaming non verrà infatti immediatamente rimosso ma sarà a disposizione di tutti gli utenti per poterlo vedere in qualunque momento. Ricordiamo che è possibile collegarsi a RaiPlay da qualsiasi dispositivo, che sia il computer, la Smart Tv, lo smartphone o il tablet.