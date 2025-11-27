Francesco Totti, ai ferri corti anche con il figlio Cristian: svelati i motivi

Tra Francesco Totti e il figlio Cristian volano scintille: assenza alla festa, silenzi social e tensioni sul lavoro. Ecco i motivi del raffreddamento tra padre e figlio.

Da pochi giorni, Cristian, il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha celebrato il suo compleanno. Eppure, negli ultimi tempi sembrerebbe esserci un po’ di maretta tra padre e figlio, che avrebbe creato ulteriore agitazione attorno all’ex capitano della Roma. Tra tensioni, silenzi social e assenze che non sarebbero passate inosservate, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che coinvolge il rapporto con il primogenito Cristian. Indiscrezioni che arrivano da una fonte ben informata e che stanno alimentando domande e dubbi: cosa sta accadendo tra i due?

L’assenza alla festa dei 20 anni di Cristian

L’assenza di Francesco Totti alla festa per i 20 anni del figlio Cristian, organizzata nella villa dell’Eur, non è passata inosservata, soprattutto perché – come sottolinea il settimanale Oggi – l’ex capitano ha sempre mostrato pubblicamente grande affetto per il primogenito, spesso anche attraverso post e storie Instagram dedicate ai suoi compleanni.

Stavolta, invece, silenzio assoluto sui social. Nessun messaggio, nessuna foto, nessun augurio pubblico. Un’assenza che, unita alla festa senza il padre e alle tensioni sul lavoro, ha dato corpo all’ipotesi di un rapporto raffreddato.

Secondo le indiscrezioni, queste incomprensioni si andrebbero a sommare alla già nota distanza con Chanel, delineando un quadro familiare complicato e un periodo decisamente turbolento per Francesco Totti.

Francesco Totti e Cristian, le prime “marette”

A riportare la vicenda è Oggi, nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi”, che parla apertamente di come tra Francesco Totti e Cristian “tiri una brutta aria”. Secondo quanto riferito dal settimanale, le frizioni sarebbero nate in un momento delicato, mentre intorno all’ex calciatore già si accumulavano altre questioni personali: dai diverbi con il proprietario di casa alla controversia giudiziaria legata alla presunta dimenticanza della figlia Isabel, fino ai rapporti non semplici con Chanel.

Stavolta, però, al centro della tensione ci sarebbe il rapporto professionale tra padre e figlio. Totti e Cristian, infatti, sono diventati soci di un’impresa immobiliare impegnata nella costruzione di un grande centro padel con palestre e piscine in via della Magliana, a Roma. Un progetto ambizioso, che potrebbe però aver portato a incomprensioni e prime scintille. Cosa ci sarà di vero?