Paola Caruso, l’ultimo straziante saluto alla mamma Wanda: il video sui social

Paola Caruso ricorda la mamma Wanda con una dedica straziante e un video pieno di emozione. Dopo il lutto, la showgirl condivide un tributo che commuove tutti.

L’ultimo gesto condiviso da Paola Caruso sui social ha emozionato fan e telespettatori, riportando al centro un dolore profondo che l’ex Bonas sta affrontando con coraggio e fragilità. Dopo aver annunciato a Verissimo la sua scomparsa, la showgirl ha voluto rendere omaggio alla mamma adottiva, Wanda, con parole intense e un video che raccoglie i ricordi di una vita. Un messaggio che parla di amore assoluto, perdita improvvisa e del difficile cammino per convivere con un vuoto che sembra impossibile da colmare. Ecco cosa ha raccontato davvero Paola e quale pensiero ha scelto di rendere pubblico nel momento più delicato della sua vita.

Il racconto del giorno più difficile

Ospite a Verissimo il 7 dicembre scorso, Paola Caruso ha ricordato con voce spezzata la scomparsa della mamma Wanda, avvenuta all’improvviso. “Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto”, ha esordito la showgirl nel salotto di Silvia Toffanin, incapace ancora di accettare quanto accaduto. “Non mi rendo conto che non ci sia più”, ha aggiunto, ammettendo che il dolore è ancora ingestibile.

Caruso ha ripercorso le ultime ore accanto alla madre e gli sforzi fatti per assisterla nel migliore dei modi: “Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita. L’ho fatta operare, l’avevo appena spostata in un’altra struttura, più vicina a casa per starle più vicina”. Un ricordo, in particolare, continua a tormentarla: “Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta. Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Mi sono sentita morire. Non ho capito niente, ho avuto un momento di buio totale”.

Paola Caruso – www.donnaglamour.it

Video-tributo e il pensiero finale di Paola Caruso alla mamma

Dopo l’intervista, Paola Caruso ha pubblicato un video struggente dedicato alla madre: immagini, ricordi e una poesia che accompagna una dichiarazione d’amore assoluto. “Grazie di essere stata la mia mamma”, ha scritto, mostrando Wanda come amica, guida e presenza costante che ha illuminato ogni passo della sua vita. Nella descrizione del video, un ringraziamento speciale: “Fiera della donna che hai plasmato e formato con tanti sacrifici”.

Poi, il messaggio che ha commosso tutti e che rappresenta il fulcro della sua dedica: un pensiero rivolto non solo alla mamma, ma anche al padre Michele, scomparso anni prima. “Adesso abbiamo due angeli che ci proteggono dal cielo”, ha scritto Paola, trasformando il dolore in un ultimo, toccante atto d’amore verso la sua famiglia.