Imbarazzo in diretta a La Vita in Diretta: Loredana Lecciso svela un dettaglio sul compleanno di Cristèl Carrisi e riaccende le tensioni nella famiglia di Al Bano.

Quando si parla della famiglia di Al Bano Carrisi, il confine tra vita privata e racconto pubblico è da sempre molto sottile. Nel corso degli anni, i rapporti tra Cristèl Carrisi, figlia del cantante e di Romina Power, e Loredana Lecciso, compagna storica di Al Bano e madre di altri suoi figli, sono stati spesso oggetto di attenzione mediatica. E proprio in queste ore, un nuovo episodio ha riacceso i riflettori sulle dinamiche della famiglia allargata del celebre interprete di Felicità. A far discutere è stata una rivelazione arrivata in diretta tv, che ha messo in imbarazzo la stessa Lecciso e ha aperto nuovi interrogativi sull’equilibrio familiare dei Carrisi.

I rapporti complessi nella famiglia allargata di Al Bano

Ospite a La Vita in Diretta, Loredana Lecciso si è ritrovata al centro di più di un passaggio imbarazzante. Durante l’ultima puntata, Alberto Matano ha annunciato un cambio di argomento: “Adesso cambiamo argomento e parliamo invece di Romina Power”. In studio c’era proprio la Lecciso, che è rimasta visibilmente spiazzata, si è alzata dalla sedia e ha chiesto: “Me ne vado?”.

Il conduttore, divertito, l’ha subito rassicurata: “No, rimani! No, no, no rimani, dove vai?! È tutto ok”. La compagna di Al Bano ha reagito con ironia commentando: “Ho scelto proprio la puntata giusta”. Nel corso della trasmissione, Matano ha poi ricordato alcuni passaggi del libro di Romina Power, raccontando che la cantante avrebbe riportato una frase pronunciata da Al Bano dopo essersi rivisti.

A quel punto è intervenuta la stessa Lecciso per chiarire: “Alberto, ti volevo regalare il libro di Romina per Natale, ma se lo stai già leggendo… Comunque Al Bano avrà scherzato, la sua era una battuta di spirito sul ritocchino, ma lei non ne ha bisogno. Ognuno fa ciò che vuole con il proprio corpo. Per quanto riguarda la casa, in realtà Romina c’è tornata anche dopo la scomparsa di Jolanda, forse non lo ricorda, avrà dimenticato. C’è sempre stata una grande volontà di Al Bano di creare una famiglia allargata e da parte mia nessun veto!”.

La rivelazione di Loredana Lecciso riaccende le tensioni

Il momento più delicato è arrivato poco dopo, quando in studio ha preso la parola Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, facendo un annuncio apparentemente distensivo: “Al Bano l’ho sentito al telefono e mi ha detto che Cristèl Carrisi il 25 dicembre compie 40 anni e ha organizzato una grande festa, senza svelare dove e come, è una sorpresa. Tra gli invitati ci sono tutti i familiari, anche Loredana Lecciso”.

La reazione della showgirl è stata immediata e ha ribaltato il racconto: “No, io non sono stata invitata, ma le faccio tanti auguri di cuore. Al Bano dice che mi hanno invitata? Allora arriverà in futuro questo invito. Poi in questa vita siamo tutti davvero di passaggio, noi andremo via e i figli rimarranno. A me piace solo che i nostri figli vivano in armonia la loro vita e il resto non conta”.

“Io non sono stata invitata, però le faccio tanti auguri. Di cuore”

Parole pacate, ma che confermano come l’armonia nella famiglia Carrisi resti fragile. Se è vero che i figli di Al Bano sembrano andare tutti d’accordo, questo non significa che nella tenuta di Cellino San Marco regni la serenità. A ricordarlo è anche l’attacco social lanciato da Yari Carrisi contro Loredana Lecciso lo scorso agosto.