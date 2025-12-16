Non è un’impressione, l’avete già sentita: ecco chi canta la sigla di Sandokan con Can Yaman

Qual è la sigla di Sandokan con Can Yaman? La band che l’ha rivisitata è la stessa che ha creato la colonna sonora di Blanca.

A distanza di quasi cinquant’anni dall’uscita in televisione della prima fiction dedicata a Sandokan, con la firma del bravissimo Sergio Sollima, la serie è tornata in tv con un protagonista molto apprezzato: Can Yaman. La sigla strizza l’occhio al passato, ma è stata rivisitata da una band italiana molto apprezzata.

Qual è la sigla di Sandokan con Can Yaman?

Era il 1976 quando, con la regia di Sergio Sollima, usciva la prima fiction dedicata a Sandokan, celebre personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari sul finire dell’Ottocento. Dopo quasi cinquant’anni, il principe malese è tornato a emozionare il grande pubblico, questa volta non con il volto di Kabir Bedi, ma di Can Yaman. Quanti hanno avuto modo di apprezzare la primissima serie, avranno sicuramente notato che la sigla strizza l’occhio al passato.

La ‘vecchia’ colonna sonora, composta dagli Oliver Onions, ossia i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, è stata rivisitata dai Calibro 35, band formatasi a Milano nel 2007 e composta da Tommaso Colliva, Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli e Fabio Rondanini. ll grande pubblico, tra l’altro, ha avuto già modo di apprezzare il sound del gruppo con la sigla della serie tv Rai Blanca.

“Non capita spesso di dover raccontare in musica un eroe e tutto il mondo che gli gira attorno: le origini, i posti dove è cresciuto e dove sta andando, gli amori, le passioni, le avventure, gli amici e i nemici e per raccontare questa storia abbiamo cercato suoni che portassero con sé tracce di mondi lontani. Nella nostra musica per Sandokan c’è tutto questo“, hanno scritto i Calibro 35 su Instagram.

Ecco il video della sigla di Sandokan con Can Yaman:

Sandokan dei Calibro 35: il testo della canzone

Sandokan, Sandokan.

Più crudele è la guerra

e l’uomo sa cos’è la guerra…

