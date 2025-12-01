Sandokan è stato girato in Italia: tutte le location che hanno ricreato la Malesia

Le location della serie Sandokan con Can Yaman: Lamezia Terme, Tropea, Gizzeria e Le Castella diventano la Malesia sul piccolo schermo.

La serie Sandokan, prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) con Rai Fiction, riporta sullo schermo uno dei miti televisivi più amati. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie rilegge in chiave contemporanea i romanzi di Emilio Salgari. Oltre alla potenza narrativa e tecnologica della produzione, un ruolo decisivo è svolto dalle location italiane, in particolare dalla Calabria, che ha dato forma alla Malesia dell’Ottocento.

La regia e il cast di Sandokan

Accanto alla forza dei paesaggi reali, la serie Sandokan si distingue per l’utilizzo delle tecnologie più avanzate del settore audiovisivo. Sequenze girate con Ledwall a 360°, effetti visivi sofisticati e ricostruzioni digitali sceniche hanno permesso di girare il 90% del progetto in Italia.

Alla regia ci sono Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, mentre la sceneggiatura è firmata da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. Nel cast, oltre a Can Yaman nel ruolo di Sandokan, figurano Alanah Bloor (Marianna), Alessandro Preziosi (Yanez), Ed Westwick (Lord Brooke), Madeleine Price e John Hannah.

Sandokan, dove è stato girato: le location

Il cuore della finzione scenica è stato ricostruito negli studios di Lamezia Terme. Dove è stata creata una fedele riproduzione della colonia inglese di Labuan, con tanto di consolato britannico e rifugio di Singapore. Qui si svolgono molte delle scene centrali della serie Sandokan.

La natura calabrese ha fornito lo sfondo perfetto per le ambientazioni esotiche della narrazione. I laghi La Vota di Gizzeria hanno rappresentato le zone paludose, mentre la Grotta del Palombaro a Tropea è diventata l’approdo della leggendaria Tigre della Malesia.

Le scogliere di Capo Vaticano e le spiagge di Grotticelle sono state scelte per le sequenze a cavallo, mentre il castello aragonese di Le Castella è stato trasformato in un porto malese dell’Ottocento.