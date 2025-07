Avete mai visto dove abitano Laura Chiatti e Marco Bocci? La coppia ha scelto un nido d’amore romantico e nel segno della natura: scopriamo la loro casa e come sono le stanze…

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno scelto di vivere nel cuore della natura, tra le colline umbre. La loro casa sorge a Perugia, città a cui sono legati dalle comuni origini e dove hanno scelto di crescere i figli. Scopriamo che aria tira tra le stanze della loro abitazione da sogno.

Dove vivono Laura Chiatti e Marco Bocci

Se vi siete chiesti dove vive una delle coppie più amate e invidiate dello spettacolo, state per scoprirlo! Laura Chiatti e Marco Bocci hanno una meravigliosa casa, immersa nel verde di un bellissimo giardino che si insinua tra le campagne umbre (con vista mozzafiato grazie alle grandi vetrate) e dotata di tutti i comfort.

Alcuni scatti sono stati postati dall’attore sul suo Instagram, e mostrano uno stile davvero originale, sospeso tra il rustico e l’atmosfera urban chic e dotato di una forte e originale identità…

L’attore si diverte a intrattenere i figli nella bellissima zona living, dove un’intera parete è dominata da un grande neon che riproduce il volto di di Marilyn Monroe.

Per i pavimenti, la coppia ha scelto uno stile naturale con un parquet a listoni grandi. All’esterno della casa, non passa inosservata la jacuzzi in cui marito e moglie amano prendere il sole insieme.

La cucina di casa Bocciolini

La cucina di casa Bocciolini (è questo il vero cognome di Marco Bocci) si trova in magnifico open space, ed è dominata dal colore verde. Di fronte, una grande televisione e mobili sui toni del bianco e del beige a fare da carezza minimal davvero raffinata e moderna.

Il salotto di Laura Chiatti e Marco Bocci

Il salotto scelto dagli attori – posizionato di fronte alla cucina rustica – si compone di elementi molto semplici e dal sapore decisamente contemporaneo. Non passano inosservati i tavolini fai da te realizzati con i pallet…

Lo spazio, molto ampio e luminosissimo, è dominato da un divano a stampe multicolor e floreali, che restituisce una nota di dinamismo a un arredamento prevalentemente centrato sui toni neutri.

C’è poi il vero ‘regno’ di Laura Chiatti, un angolo in cui immergersi per provare nuovi look: la cabina armadio! L’attrice l’ha mostrata in alcune foto su Instagram, svelando un grande specchio centrale per le prove di stile…