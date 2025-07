Scoperti 20 nuovi virus nei pipistrelli: 2 sono potenzialmente mortali per gli esseri umani

In Cina sono stati scoperti 20 nuovi virus nei pipistrelli: a preoccupare sono 2, considerati potenzialmente letali per gli uomini.

Un nuovo allarme arriva dalla Cina: sono stati scoperti 20 virus mai visti prima nei pipistrelli. A destare maggiore preoccupazione sono due ceppi, considerati portatori di malattie mortali negli esseri umani. Questi batteri possono diffondersi tramite l’urina.

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto dello Yunnan per il controllo e la prevenzione delle malattie endemiche, ha scoperto 20 nuovi virus nei pipistrelli che vivono in Cina. L’indagine, pubblicata sulla rivista Plos Pathogens, accende un nuovo allarme perché 2 di questi batteri sono imparentati con i pericolosi Nipah ed Hendra, che causano malattie con alti tassi di mortalità negli esseri umani.

I ricercatori, coordinati da Mang Shi e Yun Feng, non hanno analizzato le feci dei pipistrelli, ma hanno deciso di concentrarsi sui loro reni. Hanno preso in esame 142 esemplari appartenenti a 10 specie diverse, monitorandoli per ben quattro anni in cinque aree diverse della provincia dello Yunnan. L’indagine ha consentito di scoprire 22 virus diversi. 20 dei quali sconosciuti e anche un nuovo parassita (provvisoriamente chiamato Klossiella yunnanensis) e due specie batteriche (una delle quali nuova, la Flavobacterium yunnanensis).

Nuovi batteri nei pipistrelli: quali sono i rischi?

Dei 20 nuovi batteri scoperti nei pipistrelli, solo due destano preoccupazione. Oltre all’elevato tasso di mortalità associato ai batteri con essi imparentati, ad allarmare è il fatto che questi mammiferi vivono vicino a frutteti e insediamenti umani. Ergo: se la loro urina contamina la frutta il rischio per la salute umana e il bestiame è altissimo.

“Questi risultati ampliano la nostra comprensione dei patogeni presenti nei reni dei pipistrelli, evidenziano le minacce critiche e mettono in luce la necessità di analisi microbiche complete e ad ampio spettro su organi precedentemente poco studiati, in modo da valutare meglio i rischi di diffusione a partire dalle popolazioni di pipistrelli“, hanno dichiarato i ricercatori.