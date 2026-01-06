Elettra Lamborghini sfoggia i pezzi più lussuosi del suo guardaroba: tra diamanti, oro bianco e una rarissima Kelly Hermès, la sua camera armadio lascia senza parole.

Elettra Lamborghini è pronta a tornare protagonista al Festival di Sanremo. Dopo l’esperienza come co-conduttrice nel 2025, salirà di nuovo sul palco dell’Ariston nel 2026, stavolta in gara tra i Big. Per prepararsi, ha scelto di trascorrere alcuni giorni a Miami insieme al marito Afrojack, all’insegna del relax assoluto. Ed è proprio qui, nella sua casa americana, che ha mostrato uno dei luoghi più esclusivi della sua quotidianità: la sua spettacolare camera armadio. Un ambiente curato in ogni dettaglio che non solo riflette il suo stile, ma custodisce alcuni dei pezzi più costosi del suo guardaroba.

Com’è fatta la camera armadio di Elettra Lamborghini

L’ambiente che fa da sfondo ai selfie di Elettra Lamborghini è raffinato e luminoso. La stanza, come riportato da Fanpage, presenta un pavimento in parquet, pareti bianche e un tappeto geometrico sui toni del beige, che dona calore e armonia allo spazio. Al centro, una poltroncina dalla forma ondulata aggiunge un tocco di design moderno.

Le pareti sono attrezzate con scaffali per abiti, una televisione e persino un video-telefono, che testimonia quanto la cantante resti connessa anche nei momenti più privati. Ma a colpire davvero sono le numerose scatole e buste Hermès, inconfondibili per il loro colore arancione con contorni neri, che indicano una collezione fashion di altissimo livello.

Gli oggetti più costosi: gioielli Cartier e una Kelly Hermès da collezione

Tra gli accessori mostrati da Elettra Lamborghini, spiccano per valore ed esclusività i suoi gioielli Cartier. L’oggetto più prezioso è il bracciale rigido della collezione Panthere, realizzato in oro bianco e diamanti, con un prezzo di 189.000 euro.

A questo si aggiungono l’anello “incrociato” da 61.500 euro e la collana coordinata da 30.500 euro. Solo questi tre elementi superano complessivamente i 280.000 euro.

Accanto ai gioielli, ha sfoggiato una rarissima Kelly ‘Plumes’ di Hermès, una borsa da collezione in pelle di capra lucida verde, decorata con piume di struzzo Vert Comics. Un pezzo in edizione limitata, disponibile solo sul mercato second-hand, con un valore compreso tra 25.000 e 40.000 euro.