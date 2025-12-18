Natale teso in casa Totti-Blasi: “Figli a disagio con Noemi Bocchi”, spunta la provocazione di Ilary

Natale tutt’altro che sereno per Francesco Totti e Ilary Blasi: tensioni con i figli, la presenza di Noemi Bocchi e le foto che riaccendono il conflitto tra gli ex.

In casa Totti, le festività natalizie sembrano aver acceso nuove tensioni, riportando sotto i riflettori rapporti complicati, scelte che dividono e un clima tutt’altro che sereno. A distanza di anni dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la pace appare ancora lontana, soprattutto quando di mezzo ci sono i figli e le rispettive nuove relazioni. Ecco cosa sta succedendo davvero.

Un Natale difficile tra ex, figli e nuovi compagni

Sono passati quattro anni da quando Francesco Totti e Ilary Blasi condividevano immagini familiari della loro casa addobbata a festa. Poi, la crisi, le smentite, l’addio nell’estate del 2022 e una lunga battaglia legale che ha cambiato per sempre gli equilibri familiari. Oggi entrambi hanno voltato pagina, ma le festività natalizie sembrano aver reso tutto più complicato.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, “le festività natalizie, anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle”. In particolare, a creare tensione sarebbe la gestione del Natale con i figli. “I tre figli della ex coppia mal digeriscono l’idea di trascorrere parte delle ricorrenze con il padre. La ragione? La presenza di Noemi Bocchi, con la quale non si sentirebbero a proprio agio”. Una situazione delicata che costringerebbe l’ex Capitano “a fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia”.

Ilary Blasi protagonista all’80° Festival del Cinema di Venezia – www.donnaglamour.it

Francesco Totti e Ilary Blasi: le tensioni crescono

Sul fronte opposto, anche Ilary Blasi ha ricostruito la propria vita sentimentale accanto a Bastian Muller. Un legame solido, al punto che la conduttrice starebbe pensando a un’unione civile non appena il divorzio sarà ufficiale. Un dettaglio che non sarebbe passato inosservato a Francesco Totti, soprattutto dopo alcune immagini pubblicate sui social.

“Pare che Totti abbia già perso la calma alla vista delle foto postate da Ilary con il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel in vacanza a Francoforte, città natale di lui. Un’ennesima provocazione di Ilary”, si legge ancora sulla rivista. Ma il vero fulcro della notizia riguarda il rapporto sempre più complesso tra Totti e i figli: secondo le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, con Chanel peserebbero gelosie e divergenze sul futuro professionale, mentre con Cristian le tensioni nascerebbero da questioni lavorative legate a un progetto immobiliare condiviso.

Un quadro che rende il Natale tutt’altro che sereno e che lascia aperta una domanda: le feste riusciranno a ricucire gli strappi o segneranno un ulteriore allontanamento nella famiglia più discussa d’Italia?