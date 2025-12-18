Lutto devastante per Rocco Hunt: l’annuncio straziante sui social

Il rapper Rocco Hunt condivide sui social un messaggio straziante che commuove i fan. Un lutto profondo e parole che raccontano un legame speciale e una perdita difficile da accettare.

Rocco Hunt, il rapper che fino a poco tempo fa è stato impegnato in un tour in giro per l’Italia, ha scelto di affidare ai suoi canali un annuncio carico di emozione, aprendo uno squarcio intimo sulla sua vita privata. Un grave lutto lo ha travolto proprio in queste ore, e il giovane artista ha deciso di parlare del legame con una figura fondamentale della sua storia personale.

Un legame profondo, fatto di famiglia e memoria

Per Rocco Hunt la famiglia ha sempre rappresentato un punto fermo, una radice solida a cui tornare anche nei momenti di massimo successo. Non è la prima volta che il rapper salernitano racconta l’importanza degli affetti, delle origini e di chi lo ha sostenuto lontano dai riflettori. Stavolta, però, le sue parole assumono un peso diverso, più intimo e doloroso.

Attraverso una serie di scatti di famiglia e una lunga dedica, l’artista ha ricordato una presenza costante, capace di accompagnarlo nella crescita umana e professionale. Un uomo che, come emerge dal racconto, ha incarnato il valore del sacrificio, del lavoro e della dignità, diventando un esempio silenzioso ma decisivo. Un legame che andava oltre i gesti quotidiani, fatto di orgoglio, sostegno e presenza, anche nei momenti più importanti della carriera del cantante.

ROCCO HUNT

L’addio commosso di Rocco Hunt

Rocco Hunt ha annunciato la scomparsa del nonno paterno, Rocco Pagliarulo, morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. A colpire è soprattutto il messaggio condiviso: “Ho passato tutta la mia vita sperando che questo giorno non arrivasse mai. Avrei voluto fare un patto con Dio per averti ancora qualche ora in più. La tua storia non finirà qui. Te lo prometto. Riposa in pace, Nonno Rocco”.

Nel lungo ricordo, l’artista si sofferma sui sacrifici fatti dal nonno per la famiglia, sul peso e sull’onore di portarne il nome, sulle mani che “hanno lavorato duramente” e su una presenza che non è mai mancata, nemmeno sotto i riflettori: “Mi mancheranno i tuoi consigli preziosi, la tua presenza piena d’orgoglio in prima fila ai miei concerti”.

Un addio intenso, concluso con una rivelazione profondamente personale: “Te ne sei andato con la mia mano stretta. Mi sono goduto ogni respiro, anche l’ultimo”. I funerali sono in programma per oggi: un ultimo saluto che chiude un capitolo importante, ma che – come promette Rocco Hunt – non spegne una storia destinata a continuare nella memoria e nei valori tramandati.