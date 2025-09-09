Rocco Hunt: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Rocco Hunt: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo il successo ottenuto con la canzone Mille vote ancora e con il lancio del nuovo album Ragazzo di giù, Rocco Hunt si prepara a girare l’Italia in lungo e in largo con il tour 2025. Durante i concerti, l’artista napoletano si esibirà con una scaletta che promette l’effetto ‘wow’. Scopriamo tutte le date e le canzoni che porterà in scena.

Rocco Hunt, le date del tour 2025

Anche se all’ultimo Festival di Sanremo si è classificato ‘solo’ al quindicesimo posto con il brano Mille vote ancora, Rocco Hunt ha avuto un successo strepitoso. Ed è proprio con questa consapevolezza che l’artista napoletano dà il via al suo tour 2025, dedicato all’album Ragazzo di giù, uscito lo scorso aprile. La scaletta con cui si esibirà durante i concerti promette uno spettacolo indimenticabile.

La data zero è fissata per il 20 giugno presso il Festival dei Misteri di Campobasso, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Rocco Hunt:

20 giugno – Festival dei Misteri, Arena Nuova Eventi Romagnoli, Campobasso;

26 luglio – Note di Mare, Arenile del Porto, Peschici (FG);

27 luglio – Lungomare Cristoforo Colombo, Polignano a Mare (BA);

8 agosto – Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia (RM);

19 agosto – Krimisound, Cirò Marina (KR);

22 agosto – Sotto il Vulcano Fest, Villa Bellini, Catania;

23 agosto – Dream Pop Festival, Teatro di Verdura, Palermo;

11 settembre – Reggia di Caserta, Caserta;

6 ottobre – Unipol Forum, Milano.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Rocco Hunt porterà in scena i suoi più grandi successi e alcune ultime uscite. Ecco quale sarà la scaletta: