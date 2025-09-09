Gelosia di Betta Lemme ft. BigMama, il significato: “Lassame perde, si niente per me”

Gelosia di Betta Lemme ft. BigMama è un inno alla libertà fisica ed emotiva: scopriamo il significato e il testo.

Una coppia bomba, quella formata dall’artista canadese di origini italiane Betta Lemme e da BigMama, in una canzone altrettanto travolgente. Si intitola Gelosia ed è un inno alla libertà, fisica ed emotiva, a cui tutti hanno diritto. Scopriamo il significato e il testo.

Gelosia di Betta Lemme ft. BigMama: il significato

Uscita il 5 settembre 2025, Gelosia è la canzone che vede collaborare per la prima volta Betta Lemme con BigMama. La cantautrice canadese di origini italiane è partita da un capolavoro della musica internazionale, Sway di Dean Martin, e ha dato vita a un concept che risulta coinvolgente fin dal primo ascolto. Non è soltanto la melodia a essere potente, ma anche il significato: è un inno all’indipendenza emotiva.

“Meglio sola che con te sta sera (Con chi?)

Ti ho lasciato come avanzi a cena

Scusa se spacco in un attimo e rubo la scena“.

Un amore opprimente, un’amicizia asfissiante o una qualunque altra relazione tossica: spezzare le catene è necessario. Ed è proprio questo messaggio che vogliono lanciare Betta Lemme e BigMama con Gelosia.

“Quando ti pеnso, si stringe lo stomaco tanto che mi viene il vomito

Mi sale rabbia da dentro mi cucio la bocca perdo il filo logico

Non ho più niente da darti, niente da dirti manco ti nomino“.

L’autonomia è fondamentale per ogni singolo individuo e quando si incontra qualcuno che la mina bisogna subito voltare le spalle: nessuno merita di rinunciare alla propria serenità. Gelosia è un inno alla libertà fisica ed emotiva, è un invito a spezzare le catene che gli altri impongono, è un’atto di resistenza in una società in cui le mille sfaccettature della violenza sono ancora predominanti.

Ecco il video di Gelosia di Betta Lemme ft. BigMama:

Gelosia di Betta Lemme ft. BigMama: il testo della canzone

Oh no, I see you looking at me solo

Keep asking me where we should go, oh

But it’s not anywhere with me…

Continua per il testo integrale