Arrivano 500 euro sulla prepagata: chi ha diritto al nuovo sostegno INPS

L’INPS ha elaborato un nuovo sostegno per le famiglie che ammonta a 500 euro, versati direttamente su carta prepagata: come ottenerlo.

Un nuovo sostegno economico entra in vigore con l’autunno ed è rivolto alle famiglie italiane in difficoltà. L’INPS ha, infatti, pubblicato la circolare n. 2519 del 1° settembre, con cui annuncia l’attivazione della Carta Dedicata a Te 2025, un contributo straordinario da 500 euro erogato attraverso una carta prepagata. La misura, prevista dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, intende fornire un aiuto alle famiglie, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Nuovo sostegno dall’INPS da 500 euro: arriva la Carta Dedicata a Te 2025

Il contributo, relativo alla Carta Dedicata a Te 2025 spetta ai nuclei familiari residenti in Italia con un ISEE valido non superiore a 15.000 euro. Non è necessario presentare alcuna domanda: i beneficiari sono individuati dall’INPS tramite graduatoria nazionale, che privilegia i nuclei con almeno tre componenti, con priorità alle famiglie con figli minori.

Una volta elaborata la lista, i comuni ricevono i nominativi e validano i dati, inviando ai cittadini aventi diritto una comunicazione ufficiale tramite raccomandata. Le carte potranno essere ritirate presso gli uffici postali abilitati. Chi già possiede la carta delle precedenti edizioni la vedrà ricaricata automaticamente con il nuovo importo.

Pagamento con carta

Chi percepisce altre forme di sostegno, ad esempio Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, NASpI, DIS-COLL, Carta Acquisti e altre indennità collegate al reddito non può ottenere tale beneficio.

La carta, utilizzabile solo per l’acquisto di generi alimentari previsti dall’allegato al decreto, consente di acquistare carne, pesce fresco, latte e derivati, uova, pasta, pane, cereali, frutta, verdura, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè e altri beni essenziali. Sono esclusi – invece – alcolici e prodotti non alimentari. Inoltre, nei negozi convenzionati saranno applicati ulteriori sconti ai titolari della carta.

Come utilizzare la carta: le scadenze previste

Per non perdere il diritto a questo sostegno, i beneficiari dovranno effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2025. Tutto il saldo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2026, data oltre la quale ogni somma residua sarà annullata.

Il Fondo Alimentare destinato a questa misura è stato incrementato di 500 milioni di euro con la Legge di Bilancio 2025, garantendo così la copertura finanziaria necessaria. Il decreto ministeriale del 30 luglio ha definito i criteri di assegnazione, mentre l’INPS, in collaborazione con i comuni, si occupa della distribuzione delle carte.