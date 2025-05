Significato del nome Penelope: origini, caratteristiche, onomastico

Penelope è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Penelope è un nome femminile di origine greca reso celebre dalla mitologia e dalla letteratura classica. Negli ultimi anni questo bellissimo nome è diventato una scelta sempre più popolare tra i neogenitori italiani: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche!

Significato : tessitrice

: tessitrice Origine : greca

: greca Onomastico : 5 maggio

: 5 maggio Varianti: Penny (inglese); Pénélope (francese); Penélope (spagnolo); Pinelopi (greco moderno); Pänelope (tedesco)

Significato e origini del nome Penelope

Penelope deriva dall’antico nome greco Πηνελόπη (Pēnelopē), frutto dell’unione dei termini “pēnē” (πένη) che significa “tela, filo” e “lepein” (λέπειν) che significa “sciogliere” o “lavorare”. Questo nome può quindi essere interpretato come “colei che tesse” o “la tessitrice“. In alternativa potrebbe derivare da penelops, termine utilizzato per indicare un uccello simile all’anatra.

Il nome Penelope è indissolubilmente legato alla figura mitologica di Penelope, la moglie di Ulisse nell’Odissea di Omero. È considerata l’archetipo della fedeltà coniugale, famosa per aver atteso per vent’anni il ritorno del marito dalla guerra di Troia. Per non dover scegliere uno dei numerosi pretendenti che volevano sposarla credendo Ulisse morto, Penelope ideò un astuto stratagemma: promise di scegliere uno di loro solo dopo aver terminato di tessere un sudario, ma ogni notte disfaceva in segreto il lavoro fatto di giorno.

Onomastico e diffusione del nome Penelope

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia il 5 maggio in memoria di Sant’Irene da Lecce, il cui nome originario era Penelope. In alternativa può essere celebrato il 1° novembre, nel giorno di Ognissanti.

Il nome Penelope, pur molto noto per la sua origine letteraria, non è tra i più diffusi in Italia, ma gode di una certa popolarità nei paesi anglofoni, specialmente negli Stati Uniti, anche grazie a celebrità come l’attrice Penélope Cruz. In Italia è scelto soprattutto da chi ama i nomi classici, rari e con un significato profondo.

Curiosità e caratteristiche sul nome Penelope

Le bambine che si chiamano Penelope mostrano sin dalla primissima infanzia un carattere dolce, ma al tempo stesso coraggioso e deciso. Questo temperamento gli permette di mantenere la calma anche in situazioni difficili, evitando reazioni impulsive. Una delle loro caratteristiche principali è poi la creatività: hanno una predilezione per attività artistiche e artigianali, come il cucito o il ricamo. Proprio come la moglie di Ulisse, chi porta questo nome è un ottimo stratega, capace di elaborare strategie efficaci per raggiungere i propri obiettivi.

Il colore associato a Penelope è il rosso, tonalità simbolo di passione e determinazione. La pietra portafortuna è invece il rubino, gemma che rappresenta il coraggio e la forza interiore. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 7, cifra simbolo di ordine e organizzazione.

Personaggi famosi con il nome Penelope

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Penelope: