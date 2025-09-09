Significato del nome Elettra: origini, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Elettra? Scopriamo quando si festeggia l’onomastico e le caratteristiche legate a quante si chiamano così.

Nome di origine greca, Elettra è raro ma molto affascinante, con un carico simbolico che affonda le radici nella mitologia e nella letteratura. In Italia non è tra i più diffusi, ma è diventato più popolare grazie a personaggi noti come Elettra Lamborghini. Vediamo insieme il suo significato, l’onomastico, le curiosità e le varianti.

Significato: splendente, luminosa

splendente, luminosa Origine: greca

greca Onomastico: 20 marzo o 18 agosto

20 marzo o 18 agosto Varianti: Elektra, Elettraa (raro)

Significato e origini del nome Elettra

Il nome Elettra deriva dal greco antico Ἠλέκτρα (Ēléktra), parola legata al termine “ēlektron”, che significa ambra ma anche brillante, splendente. Il significato simbolico di Elettra è quindi “colei che risplende”, o “luminosa come l’ambra”.

È un nome profondamente legato alla mitologia greca: Elettra è infatti la figlia di Agamennone e Clitennestra, sorella di Oreste e personaggio centrale nelle tragedie di Euripide, Sofocle ed Eschilo. Figura tragica, è diventata simbolo di determinazione, vendetta e forza interiore.

Onomastico e diffusione del nome

L’onomastico di Elettra si può festeggiare il 20 marzo, in memoria di Santa Elettra, oppure il 18 agosto, giorno in cui alcune fonti ricordano la beata Elettra, anche se non è molto conosciuta nel calendario liturgico ufficiale.

Nonostante il nome Elettra sia poco comune, negli ultimi anni ha avuto una lieve crescita in Italia, anche grazie alla popolarità della cantante e personaggio televisivo Elettra Lamborghini, tra le prime a sdoganare il nome in ambito mainstream e pop.

In Italia, si contano circa 650 donne che si chiamano Elettra, rendendolo un nome raro ma decisamente unico, perfetto per chi cerca qualcosa di originale e luminoso.

Caratteristiche e curiosità sul nome Elettra

Il nome Elettra è associato a una personalità intensa, carismatica e magnetica. Chi porta questo nome tende a essere passionale, creativa e spesso fuori dagli schemi. Ha una forte propensione alla leadership e una grande energia interiore, anche se può risultare talvolta impulsiva.

Numero portafortuna: 3

3 Colore: arancione

arancione Pietra: ambra

ambra Metallo: oro

Dal punto di vista simbolico, il nome Elettra richiama anche il concetto junghiano del “complesso di Elettra”, termine della psicoanalisi che rappresenta il corrispettivo femminile del complesso di Edipo.

Personaggi famosi che si chiamano Elettra

Ecco alcune personalità note che portano il nome Elettra: