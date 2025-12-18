Stefano De Martino e Rocío, svelata la verità sul flirt: “Battutine ammiccanti e incontri segreti”

Tra sguardi complici, battutine nel backstage Rai e incontri lontano dai riflettori, emerge la verità sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales.

Il gossip attorno a Stefano De Martino continua senza sosta e le voci che lo vorrebbero vicino a Rocío Muñoz Morales si fanno sempre più insistenti. Incontri lontani dai riflettori, sguardi complici e un’intesa nata in un contesto inaspettato hanno alimentato indiscrezioni che continuano a far discutere. I diretti interessati, però, non hanno mai confermato nulla – a parte una presunta smentita indiretta di lei -, lasciando spazio a ricostruzioni, retroscena e ipotesi. Ma cosa c’è davvero dietro questo presunto flirt?

Dalle “battutine” nel backstage agli incontri lontano da occhi indiscreti

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stato il giornalista Alberto Dandolo, che ha provato a mettere ordine tra rumor e mezze verità. Tutto sarebbe iniziato dietro le quinte di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, dove Rocío Muñoz Morales era stata ospite. In quell’occasione lo stesso Stefano aveva scherzato in diretta chiedendosi: “Quale uomo direbbe di no a un bacio di Rocío?”. Una frase rimasta impressa e che, col senno di poi, ha assunto un peso diverso.

Secondo Dandolo, nel backstage tra i due sarebbero emerse fin da subito “battutine ammiccanti e piccole attenzioni che non sono passate inosservate ai presenti”. Un clima di complicità che avrebbe fatto parlare chi era lì, ma che inizialmente non si sarebbe trasformato in qualcosa di concreto. L’attrazione, però, sarebbe rimasta latente fino a esplodere qualche tempo dopo, lontano dalle telecamere.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

La verità sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales

La vera notizia arriva proprio dalla ricostruzione degli incontri più recenti. “Le insistenti voci che vorrebbero Stefano in una relazione con Rocío parlano di notti assai bollenti e segrete”, scrive Dandolo, aggiungendo che si tratterebbe di “rocamboleschi incontri in una località sul litorale laziale, dove l’attrice usufruirebbe di una casa defilata messa a disposizione da un’amica”. Un rifugio discreto, dunque, utilizzato per vedersi lontano da sguardi indiscreti, soprattutto dopo che Rocío ha ufficializzato la separazione da Raoul Bova, padre delle sue due figlie.

Nonostante questo, il giornalista frena su un possibile lieto fine: la frequentazione non sarebbe destinata a diventare una storia stabile. Stefano, dopo l’estate trascorsa con Caroline Tronelli, si sarebbe infatti riavvicinato a Gilda Ambrosio, con cui avrebbe riallacciato un rapporto che “sembra essere quasi simbiotico”. Rocío, dal canto suo, è stata vista in compagnia del manager Vittorio Ghini. Insomma, qualcosa tra De Martino e Rocío ci sarebbe stato davvero, ma più come un fuoco di paglia che come l’inizio di una nuova coppia destinata a durare.