Clizia Incorvaia rompe il silenzio dopo la sentenza: la stoccata all’ex Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia parla dopo la sentenza: il messaggio sui social, il sollievo e la stoccata all’ex Francesco Sarcina che non passa inosservata.

La vicenda che per mesi ha tenuto banco tra social, aule di tribunale e indiscrezioni mediatiche si è finalmente chiusa, ma non senza lasciare strascichi emotivi. Clizia Incorvaia torna a parlare dopo un periodo complesso, segnato da accuse, tensioni familiari e un lungo silenzio pubblico. Lo fa con parole misurate, affidate ai social, dove l’influencer sceglie di raccontare il suo punto di vista, lasciando che sia il tempo – e la giustizia – a fare chiarezza.

La vicenda giudiziaria e il sollievo dopo mesi difficili

La controversia legale che ha coinvolto Clizia Incorvaia si è conclusa senza conseguenze penali. L’influencer è stata prosciolta dalle accuse di aver sfruttato l’immagine della figlia Nina, oggi 9 anni, sui social network. La denuncia era stata presentata due anni fa dall’ex marito Francesco Sarcina, che sosteneva che le fotografie della bambina fossero state diffuse per fini economici, senza il suo consenso e in violazione degli accordi stabiliti al momento della separazione.

Il procedimento è arrivato ieri davanti al tribunale di Roma, quando la procura ha ritenuto infondate le accuse chiedendo l’archiviazione. Il giudice ha quindi disposto il non luogo a procedere, stabilendo che i fatti contestati non configurano un reato. Le motivazioni ufficiali saranno rese note tra tre mesi, ma intanto per Clizia Incorvaia è arrivato un primo, importante sospiro di sollievo dopo un periodo vissuto lontano dai riflettori, ma tutt’altro che sereno.

Francesco Sarcina

Il messaggio social e la stoccata all’ex marito

Un’ulteriore notizia è arrivata nelle ore immediatamente successive alla decisione del tribunale, quando Clizia Incorvaia ha affidato a Instagram un lungo messaggio di sfogo. Parole che raccontano sollievo, ma anche amarezza per quanto accaduto: “A volte il silenzio è una forma di rispetto. Altre volte è una forma di fiducia. Fiducia che le cose, quando sono vere, trovino da sole il loro posto”.

Nel post e nelle storie, l’influencer non risparmia una frecciata all’ex marito Francesco Sarcina: “Ho imparato che non tutto ha bisogno di essere spiegato, e che non tutto va esposto, soprattutto quando la quotidianità viene utilizzata in modo strumentale per ferire, aumentare il proprio sé a discapito di tutti, anche dei nostri figli”.

Clizia ribadisce poi il punto centrale della vicenda, sottolineando il proprio atteggiamento: “Ci sono scelte che si fanno ogni giorno, lontano dai riflettori, guidate solo dal senso di responsabilità e dall’amore. Oggi scelgo di continuare così: con discrezione, con gratitudine e con la serenità di chi sa di aver sempre agito in buona fede. E la giustizia lo sa. Il resto non ha bisogno di parole”. Dall’altra parte, nessuna replica.