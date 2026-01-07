Aurora Ramazzotti risponde ai complottisti dopo la visita al centro della NASA: il botta e risposta sui social.

Aurora Ramazzotti è un personaggio che fa sempre discutere e non solo per il suo imminente matrimonio con Goffredo Cerza. Nelle ultime ore, è finita al centro di un acceso dibattito sui social, dopo aver condiviso alcuni momenti della sua visita al NASA’s Johnson Space Center. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato frammenti di Luna esposti nel centro, scatenando le reazioni dei complottisti. Da qui è nato un botta e risposta che ha fatto il giro dei social.

Aurora Ramazzotti in visita alla Nasa: “Pezzi di Luna e i complottisti muti”

Durante la visita al Johnson Space Center, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una Storia su Instagram in cui mostrava alcuni frammenti lunari. Accompagnando l’immagine, ha scritto: “Pezzi di Luna e i complottisti muti“, un commento ironico rivolto a chi ancora oggi dubita della veridicità delle missioni lunari. La frase ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, in particolare di coloro che sostengono teorie complottiste legate allo spazio.

Tra i messaggi ricevuti in risposta, la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di condividere uno screen di un utente che scriveva: “Anche chi non è complottista può chiedersi chi ti assicura che provengano dalla Luna? Prove inconfutabili ne hanno?“.

Il botta e risposta con i complottisti

Non solo Luna. Aurora Ramazzotti ha raccontato anche alcune curiosità su come gli astronauti vivono nello spazio, in particolare riguardo l’igiene e la gestione dei bisogni fisiologici. Ha spiegato: “Tutti i liquidi nello spazio sono oro. L’urina viene raccolta e depurata per essere bevuta in seguito. La numero due invece si fa in un sistema che ‘aspira’ e la fa finire in un sacchetto che si sigilla per non contaminare niente. E successivamente viene smaltito. Per lavarsi usano dei panni imbevuti in sapone o acqua e si puliscono a pezzi“.

Anche di fronte a queste spiegazioni, le critiche non sono mancate. Un utente ha scritto: “Bellini comunque voi che ci credete“. La risposta dell’influencer è stata netta e sarcastica: “Svengo“.