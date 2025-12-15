Aurora Ramazzotti si gode una fuga sulla neve a Courmayeur con il futuro marito Goffredo Cerza, tra romanticismo, ironia, amici e preparativi per il matrimonio.

Un fine settimana lontano dai riflettori, immerso nella neve e nel relax, ma raccontato con la solita ironia che conquista i social. Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in montagna insieme al compagno e futuro marito Goffredo Cerza. Un momento di pausa che profuma di romanticismo e preparativi importanti, in un periodo della vita in cui tutto sembra correre veloce verso un grande cambiamento. Le immagini parlano di leggerezza e complicità, ma dietro quella fuga sulla neve si nasconde qualcosa di più.

Aurora Ramazzotti, pausa sulla neve prima del grande giorno

Aurora Ramazzotti ha scelto Courmayeur per concedersi un lungo fine settimana ad alta quota. La celebre località alpina ai piedi del Monte Bianco è stata lo sfondo perfetto per una pausa rigenerante insieme a Goffredo Cerza, con cui è legata dal 2017. Tra piste innevate, baite e momenti di condivisione, la coppia si è mostrata serena e affiatata, circondata da un gruppo di amici.

Sui social, Aurora ha accompagnato la carrellata di foto e video con una frase diventata subito virale: “Resoconto? Bella la neve ma mi fa male il sedere”. Un commento spontaneo e autoironico che racconta, senza filtri, il lato più autentico della vacanza. In una breve clip, con le piste innevate alle spalle, Aurora stringe Goffredo a sé: il sorriso di entrambi tradisce una complicità profonda, fatta di gesti semplici e sguardi che parlano da soli.

Tra amici, romanticismo e una scelta speciale

La vacanza non è stata vissuta in solitaria. Con Aurora e Goffredo c’erano anche diversi amici, tra cui Jake, Ludovica Ajelli e altri volti del loro giro più stretto. Tra una sciata e l’altra, spazio anche ai momenti conviviali: in baita si mangia, si balla e si celebra l’amicizia, in un clima di gioia condivisa.

A sorprendere, però, è stata una scelta precisa: il piccolo Cesare, nato il 30 marzo 2023, è rimasto a casa con i nonni. Aurora e Goffredo si sono concessi così una vacanza tutta per loro, certi che il distacco di pochi giorni non sarebbe stato un problema per il bambino, amatissimo da tutta la famiglia.

Questo sarà l’ultimo Natale di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza senza la fede all’anulare. I due, infatti, si sposeranno il 4 luglio e sono già nel pieno dei preparativi per le nozze. Dopo oltre nove anni insieme, la loro storia continua a crescere, tra sintonia e passione che sembrano non spegnersi mai. Una fuga sulla neve che, dietro il sorriso e una battuta diventata virale, segna l’inizio del conto alla rovescia verso il grande sì.