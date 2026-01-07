Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono le prime foto della figlia Clara Isabel: sui social scoppia il dibattito su a chi assomigli la bambina.

Mentre sembrano spente le voci di una crisi post gravidanza, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appaiono uniti e sereni nel loro primo Capodanno da genitori. La coppia ha condiviso sui social le prime immagini insieme a loro figlia, scattate durante una vacanza a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige. Le foto hanno immediatamente catturato l’attenzione dei fans, soprattutto perché mostrano il volto della bambina, dando così il via al dibattito: a chi assomiglia Clara Isabel?

Cecilia Rodriguez e la figlia Clara Isabel:il look coordinato sulla neve

A colpire i fan è stato anche il look perfettamente coordinato tra mamma e figlia. Nelle foto, Cecilia Rodriguez indossa un cappellino di lana e un cardigan color sabbia, abbinati a jeans oversize blu navy. Clara Isabel, invece, sfoggia un outfit panna, con gilet effetto teddy e una calzamaglia bianca decorata con orsetti.

Con il semplice messaggio “Hola 2026“, la coppia ha dato il benvenuto al nuovo anno, mostrando un’immagine di famiglia felice e affiatata.

Le prime foto della figlia Clara Isabel: a chi somiglia

La reazione dei fan alle prime foto di Clara Isabel non si è fatta attendere. Dopo aver visto il viso della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, molti utenti hanno iniziato a commentare le somiglianze con i genitori.

“Assomiglia al papà“, ha scritto un utente. Ma non tutti sono d’accordo: “Per me è identica a Cecilia, hanno gli stessi lineamenti“, ribatte un altro, sottolineando la somiglianza con la madre. Un confronto che ha animato i commenti, dimostrando l’affetto e la curiosità che circondano la coppia e la loro neonata.

Ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, la sorella di Belen Rodriguez ha parlato della maternità: “Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere“.