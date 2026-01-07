Emma Marrone e la domanda ‘piccante’ su Stefano De Martino nel podcast di Victoria Cabello: cosa nasconde la risposta.

Dopo le voci sul ‘rifiuto’ di Emma Marrone all’invito di Stefano De Martino, la cantante torna a far parlare di sé per un siparietto “piccante” nel nuovo podcast di Victoria Cabello. Il trailer della trasmissione, “Fuori di Cabello“, ha già acceso la curiosità del pubblico. In una clip diventata subito virale, la cantante è stata messa alla prova con una domanda tanto diretta quanto imbarazzante che riguarda proprio il suo ex compagno.

La domanda “piccante” su Stefano De Martino e la reazione di Emma

Durante l’episodio, che andrà in onda a partire da mercoledì 7 gennaio, Victoria Cabello ha rivolto a Emma Marrone una domanda “piccante” sul suo ex fidanzato Stefano De Martino, con cui la cantante ha avuto una relazione tra il 2010 e il 2012, nata durante il programma ‘Amici di Maria De Filippi’.

La conduttrice, con il suo stile pungente, ha chiesto: “Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?“. La cantante ha risposto senza pensarci troppo: “Ma io che caz*o ne so, mi scusi“. La battuta ha immediatamente conquistato il pubblico, facendo il giro dei social in poche ore.

Cosa nasconde la risposta di Emma Marrone

Dietro la spontaneità della risposta della cantante Emma Marrone si nasconde però un riferimento ben preciso. Alcuni utenti sui social, riconoscendo la frase, hanno chiesto nei commenti al trailer del podcast se si trattasse di una citazione del famoso meme del ‘macellaio’ Lorenzo Chini, diventato celebre per aver detto proprio quella frase durante un’intervista.

La conduttrice Victoria Cabello ha confermato sui social: “Ti confermo che citava proprio quello, un ca**o di genio. Pensa che Emma mi ha dovuto spiegare questo meme perché ovviamente sono una boomer“.