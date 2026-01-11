Bufera sui social dopo la critica di Amedeo Minghi su Annalisa sotto un video della cantante: cosa è successo.

Siamo ormai abituati agli attacchi di volti noti contro Elodie, ma stavolta al centro dell’attenzione c’è Annalisa. La cantante ligure è stata oggetto di una critica pungente da parte di Amedeo Minghi, che ha commentato senza mezzi termini una sua recente esibizione. Il tutto ha generato una nuova bufera sui social.

“Un pò maschio, un po’ esibizionista”: il nuovo tatuaggio di Annalisa

Poco prima l’esplosione della polemica, Annalisa ha pubblicato su Instagram tre selfie accompagnati dalla frase: “Un po’ maschio, un po’ esibizionista”. Le immagini non sono passate inosservate, anche per la presenza evidente di un tatuaggio al centro del petto. Si tratta dell’immagine di una Madonna con il Sacro Cuore, che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Resta il dubbio che si tratti di un tatuaggio temporaneo, soprattutto a causa dell’aspetto particolarmente lucido dell’inchiostro. Tuttavia, nel caso fosse permanente, i fan sembrano già aver accolto con entusiasmo questa nuova aggiunta.

La critica di Amedeo Minghi: bufera sui social

Amedeo Minghi ha deciso di esprimere pubblicamente il suo parere sotto un video in cui Annalisa si esibisce con “Piazza San Marco“, il brano nato dalla collaborazione con Marco Mengoni e tratto dall’album Ma Io Sono Fuoco.

Il cantautore ha scritto: “Ma che dice?? Io non capisco quello che canta“, un commento diretto che ha immediatamente fatto il giro dei social.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Il commento ha generato una vera e propria ondata di polemiche. “Comunque ci vuole coraggio a scrivere un commento del genere essendo un personaggio pubblico“, scrive un utente. Un altro, in modo più diretto, aggiunge: “Dici solo ca**ate“, e un altro continua: “Annalisa sta vivendo il suo momento d’oro, è moderna, sperimenta, arriva a tutti. Non va capita: va ascoltata“.

La cantante, per il momento, ha scelto di non replicare alla provocazione, mantenendo il silenzio.