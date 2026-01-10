Can Yaman arrestato: le accuse gravissime e cosa rischia

L’attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un’indagine sul traffico e consumo di droga. Cosa rischia.

Dopo il successo ottenuto con la serie Sandokan, Can Yaman si trova ora al centro di una bufera giudiziaria in Turchia. Il noto attore turco è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti, che coinvolge anche altri personaggi famosi e giornalisti- Ecco, a seguire, cosa rischia.

Can Yaman arrestato in Turchia insieme ad altri volti noti

L’arresto di Can Yaman, come riportato da Sky News, è avvenuto nella tarda mattinata del 10 gennaio, nell’ambito di un’operazione condotta dalle autorità turche. Secondo quanto riportato dai media locali, l’attore è accusato di “possesso di droghe o stimolanti per uso personale“, “agevolazione dell’uso di droghe” e “incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione“.

Insieme a lui sono state fermate altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel. Tutti sono stati portati all’Istituto di medicina forense per sottoporsi agli esami del sangue. Gli arresti sono avvenuti in seguito a una serie di blitz notturni, tra il 9 e il 10 gennaio, in nove night club di Istanbul.

Durante i controlli, le autorità hanno individuato sostanze stupefacenti e fermato anche diversi spacciatori, nonché gestori e proprietari dei locali coinvolti.

Un’indagine di ampia portata e cosa rischia l’attore di Sandokan

L’operazione fa parte di un’indagine più ampia condotta dall’ufficio del procuratore pubblico capo del dipartimento per le indagini sul contrabbando, narcotici e crimini economici.

Al momento, l’inchiesta ha già portato all’arresto di oltre venti personaggi noti in Turchia. La posizione di Can Yaman, molto popolare anche in Italia per aver partecipato a serie come Viola come il mare, Il Turco e Che Dio ci aiuti 6, resta ora al vaglio della magistratura.