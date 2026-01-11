Francesca Chillemi ha partorito la seconda figlia, la prima frutto dell’amore che da qualche tempo la lega a Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi ha partorito: è nata la prima figlia dal compagno Eugenio Grimaldi. Lei è già mamma di una bambina avuta nel 2016, mentre per lui si tratta del quarto pargolo. I due danno così inizio a un nuovo capitolo della loro vita di coppia. L’annuncio ufficiale è arrivato a gennaio 2026 sui social.

Francesca Chillemi ha partorito: l’annuncio

Fiocco rosa in casa di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. L’attrice di fiction di successo come Dio ci aiuti e Viola come il mare ha partorito la seconda figlia, la prima dall’imprenditore napoletano. L’interprete è già mamma di Rania, nata nel 2016 dal matrimonio con Stefano Rosso, mentre lui ha già tre pargoli nati da due relazioni differenti, una delle quali con Veronica Resca.

Da sempre molto riservata, tanto che raramente mostra la primogenita sui social, non ha fatto uno strappo alla regola con la neonata. L’annuncio è arrivato in post pubblicato nei primi giorni del 2026 con la descrizione: “Ai giorni nuovi“.

La storia d’amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi

Difficilmente Francesca Chillemi parla della sua vita privata, per cui le notizie che si hanno sulla relazione con Eugenio Grimaldi sono poche. Sono stati paparazzati per la prima volta nel corso dell’estate 2024, per cui immaginiamo che l’amore sia sbocciato sul finire dell’inverno o all’inizio della primavera. A distanza di qualche mese, l’attrice si è presentata sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento sfoggiando un bellissimo pancione.

Grimaldi non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è un imprenditore di successo. E’ il figlio dell’armatore napoletano Emanuele Grimaldi, fondatore e presidente del Grimaldi Group, colosso internazionale del trasporto marittimo di merci e passeggeri.