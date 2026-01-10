Alice Campello e il tradimento di Morata, Emma “piccante” su Stefano De Martino: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non c’è solo l’annuncio di Max Pezzali come super ospite al Festival di Sanremo 2026 a far parlare. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato travolto da una valanga di notizie. Tra i gossip più discussi, Alice Campello smentisce il presunto tradimento di Alvaro Morata con un’influencer e non passa inosservata la risposta piccante di Emma su Stefano De Martino. Ecco tutti i gossip più caldi della settimana, dal 5 al 9 gennaio 2026.

Valeria Marini contro tutti: il botta e risposta con Antonella Elia e Selvaggia Lucarelli

La settimana è iniziata con Valeria Marini contro tutti. La showgirl è finita al centro di un nuovo scontro a distanza con Selvaggia Lucarelli.

Durante La Vita in Diretta, commentando le nozze dell’opinionista e Lorenzo Biagiarelli, la Marini ha lanciato una provocazione: “Spero che lei non sia con Lorenzo, com’è con le altre donne. Speriamo che con il marito non sia com’è con i concorrenti di Ballando. A me ha detto tante cattiverie“. La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere ma la questione si è conclusa con le scuse della Marini.

Ma non è finita qui. La showgirl ha anche pubblicato un video su Instagram riferito ad Antonella Elia, in cui ha ricordato un episodio di sospensione della conduttrice da Citofonare Rai2. Una replica indiretta a un attacco arrivato proprio da Elia a Bella Ma, dove aveva detto: “Ha una personalità di me**a“.

Emma e la risposta ‘piccante’ su Stefano De Martino

Continuando con i momenti più chiacchierati della settimana, Emma Marrone è tornata sotto i riflettori per una risposta “piccante” durante il podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello.

Alla domanda provocatoria sull’ex Stefano De Martino – “Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?” – la cantante ha replicato con ironia: “Ma io che ca*zo ne so, mi scusi”. La battuta ha fatto il giro dei social.

Chiara Ferragni e il nuovo amore dopo Tronchetti Provera: la sua risposta ufficiale

Restando in tema di ex, anche Chiara Ferragni è finita al centro del gossip per le voci su una presunta rottura con Giovanni Tronchetti Provera e i rumor su un possibile nuovo amore. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, l’imprenditrice sarebbe vicina a un procuratore sportivo, ma il suo staff è intervenuto con fermezza.

In una nota riportata da Affari Italiani, si legge: “Chiara Ferragni non conosce e quindi non frequenta alcun procuratore di calcio, né calciatore, né arbitro, né tantomeno, come scrivete, ha un nuovo amore“. Una smentita netta che chiude, almeno per ora, ogni speculazione.

Alice Campello smentisce il presunto tradimento tra Alvaro Morata ed Elena Sirigu

Restando tra i gossip più discussi della settimana, Alice Campello è intervenuta pubblicamente per smentire le voci su un presunto tradimento del marito Alvaro Morata con l’influencer Elena Sirigu.

Con un lungo messaggio nelle stories su Instagram, la Campello ha difeso l’influencer, definendola “un’amica che conosco da anni” e sottolineando che “non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito…”.

Le cause della morte di Brigette Bardot

Infine, sono emersi nuovi dettagli sulla scomparsa di Brigitte Bardot. Il marito Bernard d’Ormale ha rivelato per la prima volta che l’attrice era malata di cancro.

“Ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita“, ha detto a Paris Match. I funerali si sono svolti a Saint-Tropez in forma privata.