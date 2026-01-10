Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, due icone dei reality show, tornano al centro del gossip: il retroscena sulla presunta lite.

Mentre Mediaset è impegnata nella ricerca di un nuovo volto per il Grande Fratello Vip dopo Alfonso Signorini, sui social si riaccende l’attenzione su una vecchia questione mai chiarita del tutto: la presunta rivalità tra Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Le due conduttrici, volti iconici del mondo dei reality, sono state spesso al centro di indiscrezioni che parlano di tensioni, dichiarazioni fraintese e rapporti non proprio distesi…

Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi: le origini della loro presunta rivalità

Tutto ha inizio nel 2017, come riportato da Il Messaggero, quando Alessia Marcuzzi è al timone de L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi conduce il Grande Fratello. Entrambe forti di un background televisivo solido e simile – basti pensare alla loro esperienza condivisa a Le Iene – diventano inevitabilmente oggetto di paragoni. In quel periodo, le indiscrezioni su una loro presunta rivalità iniziano a farsi strada, anche se mai apertamente confermate.

Un episodio chiave, scritto da 361 Magazine, ha alimentato il sospetto di tensioni tra le due. Durante un’intervista, la Marcuzzi avrebbe dichiarato: “Abbiamo due stili diversi“. Parole che, secondo quanto riportato, avrebbero fatto infuriare l’ex moglie di Francesco Totti.

Il motivo? Non solo la sottolineatura delle differenze tra loro, ma anche l’elogio nei confronti di Alfonso Signorini, definito decisivo per il successo del programma. Una dichiarazione che Ilary non avrebbe affatto gradito.

Com’è il loro rapporto oggi

A tentare di smorzare i toni è stata la stessa Alessia Marcuzzi, che ha chiarito come il passaggio di testimone alla conduzione del Grande Fratello fosse stato deciso con la rete: un avvicendamento concordato, in quanto lei era destinata a guidare L’Isola dei Famosi. Nonostante ciò, Ilary Blasi non avrebbe preso bene né le parole né il contesto in cui sono state pronunciate, mantenendo un certo distacco.

Oggi, nonostante il passare del tempo, la curiosità sul loro rapporto resta viva. Le due si seguono su Instagram, un segnale che potrebbe indicare una distensione. Dietro lo schermo, il loro rapporti rimangono un enigma.