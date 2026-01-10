“200 euro per una grande festa”: Carlo Verdone nella bufera, cosa è successo

Carlo Verdone denuncia una truffa online: un falso invito a una festa a pagamento usa il suo nome. Ecco l’allarme lanciato dall’attore.

Dopo il caso del finto Damiano David, anche Carlo Verdone è stato vittima di una frode che utilizza il suo nome per raggirare i fan con un finto invito a una festa. L’attore e registra ha denunciato pubblicamente l’accaduto con un video sui suoi profili social, chiarendo poi ulteriormente la vicenda durante la trasmissione Dentro la Notizia. Ecco in cosa consiste la truffa.

Carlo Verdone smaschera una truffa online

La vicenda è stata resa nota dallo stesso Carlo Verdone, che nei giorni scorsi ha pubblicato un video sui social per avvisare i suoi fan: sta circolando una mail ingannevole che, fingendo di essere inviata da lui, propone un invito a una “grande festa” in cambio di 200 euro. “Attenzione, è una truffa“, ha dichiarato l’attore.

L’allarme è scattato quando alcuni amici gli hanno chiesto conferma dell’invito. “Alcuni amici mi hanno chiesto se era vero che facevo una festa per ringraziare i miei fan, e io ho chiesto: ‘ma dove l’avete letto?’ Io non faccio nessuna festa“, ha spiegato.

Dopo aver chiesto maggiori informazioni sull’indirizzo e-mail da cui proveniva il messaggio, ha scoperto che si trattava di un falso: “L’e-mail infatti era ‘Carlo Verdone Italy Management’, ma non è il mio indirizzo. Hanno usato il mio nome associato a un indirizzo che non è il mio“.

La truffa si evolve: dal bonifico alle carte regalo

La situazione si è aggravata quando una persona vicina a Carlo Verdone ha deciso di rispondere all’e-mail, ricevendo in cambio le istruzioni per effettuare il pagamento. Inizialmente, i truffatori indicavano di versare i 200 euro tramite PayPal. Tuttavia, poco dopo, con la scusa di un malfunzionamento del sito, hanno cambiato versione, chiedendo di inviare una “carta regalo” dello stesso importo.

L’attore, durante la trasmissione Dentro la Notizia, ha sottolineato la gravità della situazione e ha continuato a mettere in guardia i suoi fan: “Io non faccio nessuna festa per ringraziare i miei fan. Qualcuno ha capito subito che fosse fake, qualcuno quasi ci ha creduto e altri volevano dargli i 200 euro“.

Nonostante le smentite pubblicate dall’attore, la truffa continua a circolare. “Questo è un truffatore chiaramente. Nonostante io abbia smentito il tutto anche con due post che ho fatto sui miei social, sia su Facebook che su Instagram, continua imperterrito“, ha concluso l’attore.