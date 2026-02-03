Federico Fashion Style si propone a Maria De Filippi per il trono gay ad Uomini e Donne. La proposta per l’opinionista Gianni Sperti.

Il volto tv e noto parrucchiere Federico Fashion Style avrebbe un desiderio da realizzare: partecipare al dating show del pomeriggio di Canale 5. Tuttavia, l’hairstylist ha espresso il desiderio che venga reintrodotto il Trono Gay, così da poter essere corteggiato esclusivamente da uomini, o forse da uno in particolare: l’opinionista Gianni Sperti. Nel frattempo il cantante Aka7even ha trovato l’amore proprio con un ex volto di Uomini e Donne.

La storia del trono gay a Uomini e Donne

Ad oggi nel dating show di Maria De Filippi non sembra esserci spazio per il Trono Gay. Nel lontano 2016, però, fu sperimentato l’inserimento di questa categoria con la partecipazione di Claudio Sona.

L’anno successivo, invece, fu la volta di Alex Migliorini, secondo ed ultimo tronista gay. Va specificato che Uomini e Donne è aperto anche agli LGBTQ, difatti nel modulo di inserimento di richiede il genere dell’aspirante tronista e anche delle persone da cui è attratto.

La proposta di Federico Fashion Style a Gianni Sperti

Dopo anni di stop, il Trono Gay potrebbe nuovamente prendere vita grazie ad una richiesta di Federico Fashion Style. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, il parrucchiere romano ha raccontato diversi aspetti della sua vita professionale, ma anche rivelato di essere single e pronto ad innamorarsi di nuovo. A tal proposito ha dichiarato di essere disposto a trovare un nuovo compagno anche nel corso di una trasmissione televisiva.

Il famoso hairstylist vorrebbe partecipare ad Uomini e Donne come tronista gay: “Maria mettitimi su un trono”. A quanto pare sembra avere le idee e i gusti molto chiari, tanto da aver individuato un suo potenziale corteggiatore.

“Il mio uomo ideale? Io sogno un uomo affettuoso, simpatico, che abbia tante attenzioni per me, bello e con i capelli! Gianni Sperti corrisponde al mio tipo, ovviamente è lui che dovrebbe corteggiare me e lo avviso, io voglio mazzi di rose rosse ogni giorno. Se è per tutte queste pretese che sono rimasto single? No, è un periodo particolare, con gli strascichi della separazione e tutto il resto“ ha confessato ex protagonista de “Il Salone delle Meraviglie” lanciando una proposta all’opinionista Gianni Sperti.