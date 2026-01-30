Aka7even, è ufficiale: nuovo amore con l’ex volto di Uomini e Donne, la prima foto di coppia

Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme. Dopo numerosi rumor è arrivata la conferma ufficiale. Gli scatti sui social smentiscono ogni dubbio possibile.

Si è a lungo parlato di una possibile relazione fra l’ex di Amici Aka7even e l’ex corteggiatrice Cristina Ferrara. Movimenti sospetti e paparazzate avevano acceso il sospetto che fra i due potesse esserci molto di più di una semplice amicizia. Come nel caso di Andrea Delogu, anche in questa circostanza, la conferma dei dubbi arriva da scatti inequivocabili.

Aka7even al Festival di Sanremo insieme ad LDA

Un momento d’oro per il cantante Aka7even. L’ex volto di Amici sembra pronto a risalire sul palco dell’ Ariston insieme ad LDA. Dopo il debutto sanremese del 2022 con il brano “Perfetta così”, l’artista di origini campane è emozionato all’idea di rivivere quest’esperienza.

In questa fase della sua vita sembra anche aver ritrovato l’amore, dopo la fine della relazione con la tiktoker Francesca Galluccio. In passato, invece, si era avvicinato a Martina Miliddi, conosciuta durante la partecipazione ad Amici. La relazione fra i due non è mai stata ufficializzata, anche se sembrava esserci un gran feeling. La ballerina, tuttavia, ha preferito allontanarsi dal cantante per poi fidanzarsi ufficialmente con Raffaele Renda.

Aka7even

La conferma della relazione fra Aka7even e Cristina Ferrara

Prima della conferma ufficiale della loro relazione, Aka7even e Cristina Ferrara sono stati avvistati insieme in più occasioni. Qualcuno ha riferito di aver visto il cantante attendere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un lussuoso hotel di Napoli, dove aveva fatto riservare un tavolo per cenare insieme.

Dopo avvistamenti e gossip, la conferma della loro unione arriva dai profili social dei diretti interessati. La coppia ha pubblicato il loro primo selfie su Instagram,in cui sembrano affiattati e complici. Gli scatti non lasciano spazio ad eventuali dubbi: Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme.