Alvaro Morata e Alice Campello, è davvero finita: cosa aspettano per annunciarlo sui social. L’indiscrezione

Il matrimonio fra Alvaro Morata e Alice Campello sembrerebbe davvero finito: presto l’annuncio del divorzio. L’indiscrezione.

Non c’è pace per la coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore e l’influencer sarebbero ormai sul punto di divorziare. Il riavvicinamento degli scorsi mesi non è durato a lungo. La donna, già qualche giorno fa, con una mossa significativa, ha fatto intendere che il rapporto fra lei e il marito fosse ormai al capolinea. Al momento, si attenderebbe solo l’annuncio ufficiale della separazione, che potrebbe arrivare a breve attraverso un post sui social.

Non c’è speranza per Alvaro Morata e Alice Campello

Un matrimonio celebrato nel giugno 2017 che ha fatto sognare tantissime persone, ma che oggi sembra destinato ad un inevitabile fine. Alvaro Morata e Alice Campello avevano già vissuto un momento di grande crisi, anche se non era mancata la volontà di riprovarci soprattutto per il bene dei loro quattro figli.

Il riavvicinamento, però, non ha funzionato e la coppia si è ritrovata a fronteggiare di nuovo numerosi problemi.

“Faranno un annuncio sui social”: la dichiarazione di Alvaro Morata

Da settimane circolavano voci di una nuova crisi fra il calciatore e l’influencer. I pettegolezzi, tuttavia, sono stati confermati dal diretto interessato. Alvaro Morata ha confidato a Javi de Hoyos, giornalista spagnolo, che fra lui ed Alice Campello non c’è più margine di chiarimento. Il riavvicinamento, tentato per tutelare i loro bambini, non ha funzionato e i due si ritrovato ad affrontare una nuova ed irreversibile crisi matrimoniale.

Javi de Hoyos ha svelato al programma televisivo spagnolo “D Corazon” la fine del matrimonio fra l’attaccante e la fashion blogger venezuelana. “Alvaro mi ha detto in esclusiva che c’è una rottura. Continueranno ad essere una famiglia, ma questa seconda possibilità non ha funzionato” ha dichiarato il giornalista. Ha infine precisato che stanno attendendo il momento più adatto per rendere pubblica la notizia, anche per proteggere i figli, e che l’annuncio ufficiale arriverà tramite i social.