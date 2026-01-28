Il matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata potrebbe essere già finito: il gesto della donna confermerebbe le insistenti voci di rottura.

Si vocifera da tempo di una separazione fra Alice Campello e Alvaro Morata. La crisi fra il calciatore e la nota influencer è stata alimentata da diversi gossip. La fine del loro matrimonio sembrerebbe essere ormai certa. Lo stesso attaccante ha chiarito la sua situazione sentimentale alla alla stampa spagnola, spiegando che la sua unione è ormai agli sgoccioli.

A quanto pare sarebbero già state avviate le pratiche per il divorzio, e non sembrerebbe esserci margine per un riavvicinamento. Ecco l’ultimo gesto dello fashion blogger sottolinea la distanza venutasi a creare fra i due.

Alice Campello vende online una camicia di Alvaro Morata

Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che non fa altro che alimentare i gossip sulla fine del matrimonio fra Alice Campello e Morata. L’influencer venezuelana avrebbe messo in vendita una camicia del marito su una piattaforma online di vendita di abbigliamento.

A quanto pare l’indumento è in perfetto stato, tanto da mostrare ancora il cartellino. La mossa dell’influencer è stata percepita da molti come un chiaro segnale di rottura definitiva. Sul profilo social della donna sono comparsi commenti di persone che ritengono poco elegante disfarsi dei capi di abbigliamento dell’attaccante.

La risposta dell’influencer Alice Campello

Dopo aver notato i commenti e la polemica sui social, come riportato dal sito Novella 2000, Alice Campello è intervenuta per sedare le chiacchiere. Nello specifico, l’influencer ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, spiegandole le motivazioni del suo gesto: “Noooo ahahahah. L’avevo comprata per me perché mi piacciono le cose oversize. Ma mi stava malissimo. Che figura! Ovviamente non gestisco io l’account, do uno scatolone ogni tanto alla mia assistente e l’ha pubblicato con un pessimo tempismo”.