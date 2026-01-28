Panico per Mara Venier: il marito Nicola Carraro finisce in ospedale, in fin di vita dopo un farmaco dimagrante. Il racconto del produttore a Chi.

Mentre Mara Venier continua a combattere con la maculopatia, il marito Nicola Carraro ha affrontato un anno drammatico, segnato da un farmaco dimagrante che gli ha causato una pancreatite acuta e lo ha portato a un passo dalla morte. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il produttore ha ripercorso quei mesi difficili…

“Un farmaco per dimagrire mi ha portato a un passo dalla morte”

ll 2025 è stato un anno drammatico per Nicola Carraro. “Mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle“, ha raccontato sulle pagine di Chi. A salvarlo è stato un incontro fortuito con Luca Zaia, che ha consigliato alla coppia di rivolgersi al professor Altin Stafa, specialista all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ma non è stata la cosa peggiore.

Poco dopo, un nuovo episodio ha messo gravemente a rischio la vita del produttore. “Una sera comincio a stare male, pancreatite acuta. E meno male che Mara c’è“, ha ricordato. La diagnosi è stata terribile: “In ospedale le dicono che sono in fin di vita – sa che non ho avuto questa impressione? – comunque, anche se avevo 40 di pressione, mi salvano“.

La causa? Un farmaco prescritto per dimagrire, che doveva aiutarlo a camminare meglio. “Quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite. E il San Raffaele era pieno di casi così“. Tre settimane di ricovero, con Mara Venier che viaggiava continuamente da Roma, hanno segnato uno dei momenti più bui della sua vita.

L’amore della moglie Mara Venier

Nicola Carraro ha sottolineato al settimanale Chi quanto l’amore della moglie Mara Venier sia stato decisivo per la sua ripresa: “Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare“. Dopo l’ospedale, aveva di nuovo perso l’uso delle gambe, ma con determinazione ha trovato la forza per rimettersi in piedi: “L’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi“.

Un compleanno che per lui rappresenta una vera rinascita, grazie alla conduttice, “una donna straordinaria“, come lui stesso ha detto, ricordando l’inizio della loro storia d’amore.