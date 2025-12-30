Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo ricovero e intervento all’occhio a causa della maculopatia. La conduttrice aggiorna i fan dall’ospedale.

Dopo le tensioni durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier chiude il 2025 con un altro ricovero. La storica padrona di casa di Domenica In, 75 anni, si è sottoposta a un nuovo intervento oculistico per contrastare i problemi causati dalla maculopatia essudativa, una malattia della retina che compromette la visione centrale. La notizia è stata condivisa direttamente dalla conduttrice attraverso il suo profilo Instagram, dove ha aggiornato i fan.

Mara Venier e la battaglia iniziata nel 2024

I problemi alla vista di Mara Venier sono iniziati nel 2024, quando una emorragia alla retina dell’occhio destro ha portato allo sviluppo della maculopatia. Già durante la puntata di Domenica In del 9 novembre, la conduttrice aveva avuto difficoltà visibili in diretta e si era scusata con il pubblico dicendo: “Oggi è difficile per me. Chiedo scusa. A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi“. Dopo quella trasmissione, si era sottoposta a un primo intervento.

Il nuovo ricovero in ospedale e l’intervento

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, come riportato da Leggo.it, Mara Venier ha voluto condividere con i suoi follower il momento delicato che sta affrontando alla vigilia di Capodanno.

Dall’ospedale ha scritto: “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno“, successivamente si è mostrata con la sua medicazione post-operatoria.

Le sue parole, semplici ma cariche di significato, rivelano la fatica di un anno particolarmente difficile, non solo per i problemi di salute personali legati alla maculopatia, ma anche per le preoccupazioni familiari.

Il 2025 è stato infatti segnato anche dalle condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Una situazione complessa che ha messo a dura prova la sua serenità, tanto da spingerla, in diverse occasioni, a parlare pubblicamente della possibilità di lasciare la conduzione di Domenica In.