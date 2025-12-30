“Un assaggio di felicità”: Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, nozze in chiesa dopo 30 anni dal primo ‘sì’

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono risposati in chiesa a 30 anni dal primo sì: le foto della cerimonia romantica in Brasile.

L’aveva annunciato a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. E così, dopo trent’anni dal matrimonio civile, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno coronato il loro sogno con una cerimonia religiosa. Il 29 dicembre 2025, la coppia ha pronunciato il secondo “sì” a Pitinga, nel nord del Brasile, circondati dall’affetto della figlia Sasha, che ha fatto da testimone, e da un gruppo di amici intimi.

“Un assaggio di felicità”: le nozze di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

“Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita“, ha scritto Natasha Stefanenko sui social, condividendo emozioni e immagini del loro secondo matrimonio. Per la coppia, è stato molto più di un rinnovo delle promesse.

“A trent’anni dal ‘sì’ in Comune ci risposiamo in una chiesetta brasiliana perché vogliamo ribadire il nostro ‘sì’ per sempre“, aveva spiegato durante una recente intervista da Monica Setta. “Quando ci sposammo la prima volta, io non ero battezzata. Ho scelto di avere il sacramento del battesimo a quarant’anni e da sedici io e Luca discutiamo delle nozze religiose“.

L’abito da sposa di Natasha Stefanenko e la location

Natasha Stefanenko ha scelto un abito in pizzo francese firmato Antonio Riva, accompagnato da un velo che le incorniciava il volto. Luca Sabbioni, invece, ha indossato un completo in lino chiaro, perfetto per il clima tropicale e l’atmosfera rilassata del luogo.

“Ma speriamo soprattutto sia una festa fra amici che vengono con noi a brindare al nostro amore“, aveva detto lei prima della partenza. E così è stato. Dopo il rito in chiesa, gli sposi si sono diretti verso la spiaggia, dove si sono abbracciati e baciati davanti all’oceano Atlantico, circondati dalla gioia degli amici e dall’amore della loro figlia.