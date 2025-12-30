Gigi D’Alessio replica alle voci di un presunto furto nella sua abitazione, con la scomparsa di contanti e di una chitarra legata a Pino Daniele.

Dopo il caso di Alessandra Amoroso, anche Gigi D’Alessio è diventato protagonista di una fake news che ha rapidamente fatto il giro del web. Nella mattinata del 29 dicembre, alcune voci hanno parlato di un presunto furto nella sua abitazione, con la sparizione di 80mila euro in contanti e una chitarra donata da Pino Daniele. Ecco la replica del cantante attraverso i suoi canali social.

Gigi D’Alessio replica alla notizia del furto in casa

Nel giro di poche ore, come riportato da Today, la notizia del presunto furto nella casa di Gigi D’Alessio ha iniziato a circolare su vari canali online. Secondo quanto riportato dalle voci, alcuni ladri sarebbero riusciti a entrare nella sua abitazione, portando via un’ingente somma in contanti e una chitarra dal valore affettivo, regalo del compianto Pino Daniele. La notizia ha destato subito attenzione e preoccupazione tra i fan, ma si è trattato di una bufala.

A fare chiarezza è stato lo stesso cantante, che ha scelto di intervenire direttamente via Instagram per mettere a tacere ogni indiscrezione. In una Story, il cantautore ha spiegato: “Vi ringrazio della solidarietà che mi state dimostrando, ma fortunatamente non è successo niente: non ho subito nessun furto a casa e stiamo tutti bene“.

La verità sul presunto regalo di Pino Daniele

Uno degli elementi più citati nella notizia fake riguardava una presunta chitarra donata da Pino Daniele, che sarebbe stata rubata durante il furto. Anche su questo dettaglio Gigi D’Alessio ha voluto essere molto chiaro, sottolineando come si tratti di pura invenzione.

“Probabilmente qualche buontempone si è svegliato stamattina e non avendo niente da fare ha pensato bene di inventarsi questa storia“, ha commentato l’artista con un tono fermo. E ha aggiunto: “Tra l’altro tra me e Pino Daniele ci sono stati tanti regali, ma mai una chitarra“. Con questa precisazione, ha chiuso definitivamente ogni discussione sulla vicenda.