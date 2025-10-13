Alessandra Amoroso rompe il silenzio sulle voci che circolano sul web sulla figlia Penelope con un post social.

Dopo un’estate intensa trascorsa sui palchi con Serena Brancale grazie al successo di Serenata, Alessandra Amoroso ha vissuto un momento di profonda gioia con la nascita della sua prima figlia, Penelope Maria, il 6 settembre 2025. La cantante aveva condiviso la notizia qualche giorno dopo con una tenera galleria di foto su Instagram, accompagnata da parole piene di amore e riconoscenza. Tuttavia, la serenità di questo periodo è stata turbata da alcune notizie circolate online riguardanti la salute della bambina. La stessa cantante, però, ha deciso di fare chiarezza.

Alessandra Amoroso: lo sfogo dopo la nascita di Penelope

La notizia sulla salute della figliache “potrebbe non svilupparsi“, rilanciata da vari siti e profili social, ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan e della stampa, generando preoccupazione. Di fronte a questa ondata di news, Alessandra Amoroso ha deciso di intervenire pubblicamente, scegliendo il suo canale Facebook ufficiale per chiarire la situazione e tutelare la privacy della sua famiglia.

Con un lungo post pubblicato il 12 ottobre 2025, Alessandra Amoroso ha espresso tutta la sua indignazione verso chi diffonde notizie false per mero interesse economico.

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie” ha scritto la cantante, denunciando l’uso irresponsabile dei social network e la mancanza di rispetto per la vita privata altrui.

Nel messaggio, l’artista salentina ha poi voluto rassicurare i fan sullo stato di salute della figlia: “Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie“.

La decisione di Alessandra Amoroso

Dopo la nascita di Penelope, Alessandra Amoroso ha scelto di vivere la maternità lontano dai riflettori, condividendo solo pochi momenti del suo quotidiano.

Nonostante le polemiche, la cantante ha ricevuto grande sostegno dai fan, che hanno espresso solidarietà e affetto nei commenti al suo post.

Alessandra Amoroso ha sempre mantenuto un rapporto sincero con il suo pubblico, ma questa volta ha voluto ricordare quanto sia importante la verità e il rispetto, soprattutto quando in gioco c’è la serenità di un neonato.