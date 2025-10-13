Ambra Angiolini e Damiano Michieletto di nuovo vicini: il regista avvistato a teatro per lei, il rumor sul ritorno di fiamma.

Ambra Angiolini di nuovo innamorata? Dopo mesi di silenzio sulla sua vita privata, si parla di un possibile riavvicinamento con il regista Damiano Michieletto. Un anno fa i due erano apparsi complici sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la prima del film “Eterno Visionario”, ma poi la loro storia sembrava essersi interrotta. Ma ora pare che i due abbiano ricominciato a vedersi. Scopriamo le ultime indiscrezioni.

Il regista a teatro per lei

Secondo le ultime indiscrezioni, Michieletto sarebbe stato visto a teatro a Milano, tra il pubblico di uno spettacolo di Ambra.

La notizia è stata riportata da Vanity Fair, che parla di un gesto tutt’altro che casuale. Michieletto sarebbe stato presente alla prima de “La Reginetta” di Leenanen al Teatro Parenti di Milano, dove Ambra Angiolini è protagonista.

Ambra Angiolini

“Un anno fa erano stati protagonisti di un red carpet d’amore alla Festa del Cinema di Roma. Poi il silenzio. Ora di nuovo insieme, ma senza flash” scrive la rivista. Fonti vicine alla coppia parlano di un ritorno di fiamma vissuto con discrezione, lontano dai riflettori.

La presenza del regista veneziano non avrebbe dunque motivazioni professionali, ma un valore più personale. Un gesto semplice, che molti leggono come segno di un sentimento mai del tutto spento.

Ambra e la sua nuova visione dell’amore

Nell’ultima intervista rilasciata al podcast Fuori Onda, Ambra Angiolini aveva parlato apertamente del suo modo di vivere l’amore oggi.

“Vorrei essere amata e amare per il semplice fatto che qualcuno mi piace per come sta al mondo” aveva raccontato. “Non amerei per bisogno. In questo momento non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi, ma di qualcuno che mi dia passione e mi piaccia per come vive“, parole che mostrano una maturità nuova, frutto anche delle esperienze passate: la fine del matrimonio con Francesco Renga e la dolorosa separazione da Massimiliano Allegri.

E forse, proprio oggi, Ambra Angiolini ha ritrovato con Damiano Michieletto quel modo sereno e autentico di condividere la vita.