Bocelli spiazza: cosa pensa dello scontro tra Laura Pausini e Grignani

Matteo Bocelli commenta lo scontro social (e legale) tra Laura Pausini e Gianluca Grignani: “Ci sono rimasto male”.

Matteo Bocelli è tornato a parlare di musica e di collaborazioni, ma anche di una vicenda che ha fatto discutere il mondo dello spettacolo: la tensione tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. In un’intervista a Il Corriere della Sera, il cantante ha espresso il suo parere per quanto accaduto in merito alla cover de “La mia storia tra le dita“, brano che lui stesso ha inciso in spagnolo con il titolo “Mi Historia“. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Matteo Bocelli parla della lite tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

“Mah, è una cosa nata tra loro, non so se c’era un trascorso. Ci sono rimasto male, forse si poteva risolvere diversamente” ha spiegato Matteo, aggiungendo che, secondo lui, “invece di fare la guerra magari la si poteva cantare tutti e tre insieme“.

Il figlio di Andrea Bocelli ha anche raccontato come sia nata la collaborazione con Gianluca Grignani.

Gianluca Grignani

“Dopo aver registrato il brano ho contattato Gianluca. Mi ha risposto subito: ‘Sai, all’inizio ero quasi geloso perché l’avevi fatta proprio bene. Adesso invece, se non ti spiace, vorrei cantarne un pezzo insieme a te’” ha rivelato Matteo.

L’incontro tra i due artisti si è svolto in un clima di grande stima reciproca: “È venuto a casa nostra, è un uomo molto buono e sensibile. Vuole sapere se siamo andati a fare baldoria? No, abbiamo fatto i bravi” ha aggiunto con ironia.

Matteo Bocelli e l’aneddoto su Jennifer Lopez

Il figlio di Andrea Bocelli ha collaborato con cantanti iconici del panorama nazionale, ma non sono mancati momenti artistici condivisi con star internazionali.

Lo stesso cantante, infatti, ha raccontato un aneddoto curioso sull’incontro con Jennifer Lopez.

“Me la sono ritrovata seduta sul pianoforte. L’ho intrattenuta suonandole il Chiaro di Luna di Beethoven. Almeno tutti quegli anni di studio al conservatorio mi sono serviti” ha rivelato durante l’intervista con un tocco di ironia.