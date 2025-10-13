L’ex volto di Amici di Maria De Filippi si sposa: l’annuncio

L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, Manuel Aspidi, annuncia il matrimonio con Gianluca: “L’amore è amore”.

Manuel Aspidi, ex allievo della sesta edizione del talent show di Maria De Filippi, ha annunciato sui social che si sposerà con il compagno Gianluca Di Liberti. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, sorprendendo i fan che ancora seguono le vicende artistiche e personali del cantante. L’artista, conosciuto per la sua voce intensa e la sensibilità che aveva mostrato durante il programma, ha voluto condividere il momento. Ma scopriamo tutti i dettagli.

“L’amore è amore”: il post che commuove i fan

“L’amore è amore. E oggi il nostro fa un passo in più verso il giorno del nostro sì” ha scritto Manuel Aspidi in un post condiviso insieme a Gianluca Di Liberti, responsabile nazionale di Alternativa Popolare per i rapporti con le comunità LGBTQIA+.

“Con emozione e gratitudine, abbiamo firmato la richiesta congiunta per la nostra unione civile. È solo un foglio… ma racchiude scelte, promesse, sogni e tanto amore” hanno aggiunto i due.

Il messaggio si conclude con un annuncio: “Inizia ufficialmente il conto alla rovescia“. Nonostante non siano ancora stati rivelati i dettagli sulle nozze, la notizia ha scatenato una valanga di affetto. Oltre duecento commenti hanno invaso il post, tra congratulazioni, cuori e messaggi di sostegno per la coppia.

Il racconto toccante di Manuel Aspidi

Manuel Aspidi non ha mai nascosto la sua storia personale. Nel 2021, ospite del programma “Ogni Mattina” su Tv8, aveva raccontato per la prima volta di essere gay, spiegando quanto fosse liberatorio dirlo pubblicamente.

“Vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e di questo sono molto contento” aveva detto il cantante.

Raccontò anche il momento in cui lo confidò ai suoi cari: “Le prime persone a cui l’ho detto sono state le mie migliori amiche. Poi mia madre e le mie sorelle. Avevo 19 anni“. E concluse con una frase che riassume perfettamente il suo percorso: “Se la famiglia ti ama, ti amerà a prescindere. Mia madre mi ha detto: ‘Sapevo che eri speciale fin da piccolo’. Un genitore lo sa“.