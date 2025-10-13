“Francesca Chillemi è diventata mamma bis”: il retroscena sul parto segreto e la gravidanza complicata

Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma per la seconda volta: l’indiscrezione su Amelia Smeralda e il parto top secret.

Francesca Chillemi, attrice e volto amatissimo del piccolo schermo, sarebbe diventata mamma per la seconda volta. L’indiscrezione, diffusa nelle ultime ore, ha acceso la curiosità dei fan, che da settimane ipotizzavano l’arrivo della nuova nata. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dell’ex Miss Italia o del compagno Eugenio Grimaldi, ma secondo le voci la piccola Amelia Smeralda sarebbe già venuta al mondo in gran segreto.

L’indiscrezione di Deianira Marzano

A lanciare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha svelato la nascita della seconda figlia di Francesca Chillemi, avvenuta con la massima discrezione.

“Pare che sia nata Amelia Smeralda” ha scritto Marzano, aggiungendo che la coppia avrebbe scelto di mantenere il riserbo assoluto sul lieto evento. Un comportamento che non sorprende i fan, considerando che anche per la nascita della primogenita Rania, nel 2016, l’attrice aveva scelto di proteggere la sua privacy.

Il nome della presunta nuova arrivata, Amelia Smeralda, ha subito conquistato il pubblico per la sua eleganza e originalità.

Un momento delicato per l’attrice

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un momento particolarmente felice per l’attrice, reduce da una gravidanza non priva di difficoltà. Lo scorso luglio, infatti, Francesca Chillemi aveva dovuto rinunciare alla sua partecipazione al Giffoni Film Festival, spiegando che i medici le avevano consigliato “il riposo più assoluto“.

L’ex Miss Italia, amatissima dal pubblico per il suo ruolo in “Che Dio ci Aiuti”, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, l’affetto dei fan continua a crescere, tra messaggi di congratulazioni e auguri in attesa di una conferma che, per ora, resta avvolta nel più totale riserbo.