Nuovo colpo per il principe Harry e Meghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette: l’undicesimo addio in 5 anni.

Dopo lo scandalo della misteriosa scomparsa dal set fotografico, un’altra notizia scuote la coppia più osservata della Royal Family inglese. Meghan Markle e il principe Harry hanno perso l’undicesimo addetto stampa in cinque anni. Meredith Maines si è infatti dimessa dal ruolo di direttrice delle comunicazioni del Sussex. La notizia solleva nuove domande sul turnover all’interno del team dei duchi.

Secondo quanto riportato da Caffeinamagazine.it, Meredith Maines “li ha lasciati all’improvviso“. Il suo addio rappresenta l’undicesimo in soli cinque anni. Un numero che evidenzia la frequenza con cui i collaboratori lasciano il team di Meghan Markle e il principe Harry.

Come spiegato da Vanity Fair, la collaboratrice aveva assunto il ruolo di direttrice delle comunicazioni del Duca e della Duchessa di Sussex all’inizio di marzo, dopo essere stata selezionata alla fine di febbraio.

Il comunicato ufficiale e le parole di Meredith Maines

La notizia delle sue dimissioni è stata confermata da un portavoce della coppia con una dichiarazione formale: “Meredith Maines e Method Communications hanno concluso il loro rapporto con il Duca e la Duchessa di Sussex. Il Duca e la Duchessa sono grati per il loro contributo e augurano loro ogni bene“.

Anche Meredith Maines ha voluto esprimere il suo punto di vista sull’esperienza vissuta: “Dopo un anno entusiasmante di lavoro con il Principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, e con Archewell, nel 2026 mi troverò di fronte a una nuova opportunità“.

Ha poi aggiunto parole di riconoscenza: “Nutro la più profonda gratitudine e rispetto per la coppia e il loro team, e per il bene che fanno nel mondo“. Ora che la posizione è nuovamente scoperta, ci si interroga su chi sarà disposto ad affrontare questa sfida.