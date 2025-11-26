Meghan Markle, il “vizietto” da migliaia di euro: misteriosa scomparsa dal set fotografico, la replica

Meghan Markle al centro di nuove accuse per un abito scomparso da un set fotografico: il presunto vizietto fa discutere, arriva la replica della Duchessa.

Meghan Markle torna al centro dell’attenzione per una vicenda che sta alimentando curiosità e polemiche. Nelle ultime ore, infatti, è riemerso un episodio legato a un abito scomparso, indossato durante un noto servizio fotografico di qualche anno fa. Il fatto, secondo alcuni, sarebbe stato gestito con troppa leggerezza dalla Duchessa, mettendo in luce quello che, secondo alcuni, sarebbe un vero e proprio “vizietto”. Tra ricostruzioni, replica ufficiale e vecchie voci che tornano a circolare, il caso si sta trasformando in un piccolo “giallo” fashion che divide il web.

Le accuse sull’abito scomparso

A scatenare la bufera è stata la voce secondo cui Meghan Markle avrebbe portato via un abito verde da quasi 1.700 dollari (1468,92 euro) dopo un servizio fotografico del 2022. Si tratterebbe del monospalla color smeraldo comparso nella copertina di Variety e riutilizzato recentemente in uno dei trailer del suo speciale natalizio in arrivo su Netflix.

Secondo una fonte vicina alla produzione, la Duchessa avrebbe “preso l’abito dal set senza chiedere”, dettaglio che avrebbe creato non poco scompiglio perché il capo – un Galvan modello Ushuaia – risultava poi scomparso. Il vestito ricompare oggi davanti alle telecamere del nuovo progetto di Meghan, mentre prepara una tavola immersa in decorazioni natalizie e atmosfera da festa, fatto che ha riacceso il dibattito.

La questione si inserirebbe in una procedura di “archiviazione” dei look tipica dei membri della Famiglia Reale, ma non tutti sembrano convinti che questa sia la spiegazione definitiva…

La replica ufficiale e il presunto “vizietto” di Meghan Markel

Di fronte alle accuse, il portavoce della Duchessa ha risposto in modo netto: “L’insinuazione che siano stati sottratti oggetti senza la piena conoscenza e il consenso degli stilisti sul set o dei rispettivi team non è solo categoricamente falsa, ma anche altamente diffamatoria”, aggiungendo che “tutti gli oggetti sono stati trattenuti in totale trasparenza e in conformità con gli accordi contrattuali”.

C’è però un altro dettaglio che continua ad alimentare la discussione. Non sarebbe infatti la prima volta che Meghan Markel viene vista indossare capi utilizzati in precedenti shooting: da un tubino Chanel apparso in un appuntamento serale con Harry fino alle affermazioni, piuttosto taglienti, della giornalista Vanessa Grigoriadis, secondo cui l’ex reale avrebbe portato via “molta roba” dopo servizi fotografici “di alto profilo”.

Ed è proprio quest’ultimo punto ad aver scatenato i commenti più duri online: come può una persona che vive in una villa da oltre 15 milioni di dollari e ha appena firmato accordi multimilionari preoccuparsi di portare a casa vestiti e accessori da set? Una domanda che, ancora una volta, lascia intorno a Meghan Markle un alone di mistero, fascino… e polemiche.