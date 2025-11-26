Barbara D’Urso potrebbe sorprendere tutti e lasciare Ballando con le Stelle. Tra tensioni con Selvaggia Lucarelli e frizioni con altri concorrenti, ecco tutti i retroscena sul possibile addio dell’ex regina di Pomeriggio 5.

Le voci corrono già da qualche giorno: Barbara d’Urso potrebbe presto sorprendere il pubblico di Ballando con le Stelle con una scelta inaspettata. Dopo i presunti retroscena su cachet da capogiro e presunte liti, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno fatto scalpore, alimentando dubbi e curiosità sul futuro dell’ex regina di Pomeriggio 5 all’interno del programma del sabato sera di Rai1. Ma cosa c’è davvero dietro queste notizie?

Barbara d’Urso e i rapporti complicati con la giuria

Non è un mistero che i rapporti tra Barbara d’Urso e la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, non siano dei migliori. Come sottolineano fonti interne, svela oggi Affaritaliani.it, le frizioni sono apparse piuttosto evidenti nelle ultime puntate dello show di Rai1. E non si tratterebbe solo di un contrasto con la giurata…

Sempre secondo alcuni protagonisti del programma, le divergenze riguarderebbero anche altri concorrenti e membri dello staff di Ballando con le Stelle. “Durante queste settimane lo si è visto in maniera piuttosto palese”, si legge sul portale, lasciando intendere che la situazione non sia destinata a risolversi facilmente.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca – www.donnaglamour.it

Il possibile addio e i retroscena sulla scelta

Riguardo alla possibilità che Barbara d’Urso abbandoni il programma, la produzione si limita a un laconico “Non ci risulta”. Tuttavia, altri protagonisti dello show non escludono che questa sia una voce che circola già da tempo, mentre qualcuno la considera solo un modo per attirare attenzione sul personaggio.

Stando alle indiscrezioni, l’ex conduttrice potrebbe addirittura annunciare la sua decisione in diretta, magari durante una puntata al cospetto della giuria, trasformando la scelta in un vero e proprio colpo di scena. Una cosa è certa: nei prossimi sabati sera, il pubblico di Rai1 resterà con il fiato sospeso, pronto a scoprire se Barbara d’Urso deciderà davvero di lasciare Ballando con le Stelle.